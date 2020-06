Bóveda: “El Oviedo tuvo suerte con los horarios”

··· El Al Ahli de Dubái ha decidido no ejecutar la opción de compra voluntaria que tenía sobre el centrocampista argentino Fede Cartabia, que, de esta manera, seguirá perteneciendo al Deportivo, club que lo había prestado al conjunto de Emiratos Árabes Unidos. El propio jugador lo confirmó en un encuentro en sus redes sociales, en las que recordó que su contrato de cesión expiraba en mayo y, al no ejecutarlo, dio por hecho que no volverá al equipo de Dubái.

··· Cartabia, que desconoce por dónde pasará su futuro, recordó que tiene dos temporadas más de contrato con el Dépor. La opción de compra por el jugador argentino se situaba en torno al millón y medio de euros.