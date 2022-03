Brais Sánchez, do CDM Piragüismo Dumbría, entra no ‘top 10’ xuvenil

Santiago. Accidentada foi a competición do CDM Piragüismo Dumbría na Estadio de Augas Vivas de Pau (Francia), sede dos últimos mundiais, na que acudía con seis deportistas nun escenario que se mostraba esixente debido ó alto caudal de auga que presentaba, e a alta dificultade dos trazados propostos polos organizadores.

Iago Canosa necesitaba entrar nas finais para poder participar nos selectivos do Equipo Nacional, despois do seu cuarto posto en La Seu “pero por un so posto non se colou entre os dez mellores”, sina,la a nota d eprensa do club.

Olveira, que sigue queimando etapas neste regreso á competición nacional. Pola súa banda, e tamén na categoria Senior Masculina Marcos Sánchez Cancela sufriu un volco do que saiu cuna lesión na súa rodílla dereita o que lle obligou a abandonar. Marco Oreiro no C1 senior despois dun bó desempeño nesta cita da pasada fin de semana que o deixaba decimosegundo, e rozando os postos de finalista, non se adaptou o percorrido do domingo quedando definitivamente fora da final. En canto a categoría xuvenil, tódolos participantes do CDM Piragüismo Dumbría, foron a compertir sindo de cadetes. E Bráis Sánchez foi quen de meterse entre os dez mellores canoistas xuveniles de España, mentras que Martín Fernández Romar se adaptou mellor o percorrido do sábado, sufrindo unha penalizacion o domingo, e Xesús Pena Cundíns f”ixo una fantástica copetición de debut nun escenario tan esixente coma a canle de Pau”, sinala o club. REDACCIÓN