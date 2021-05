Brillo para Santi Dapena, da SD Compostela Atletismo, que opta a todo no Autonómico

Santiago. Santi Dapena, da SD Compostela Atletismo, acadou en Pontevedra a súa mellor marca (25.22) en 200 metros, un rexistro que o sitúa como favorito para levarse a medalla de ouro no Campionato Galego da próxima fin de semana. O sábado, Yago participou co Millaraio no Campionato de Galicia de Clubs, onde resultaron campións sub-16, e gañou en 3000 metros.

O domingo, a SD regresou ás pistas de Noia. Na lonxitude debutaron Álex Pena e Mateo Barreiro, que repetiron nos 500 metros xunto con Daniela Gil, en sub-8. Nos 1000 metros, Marcos Barcala e Juan Dubert, Álvaro Muñiz e Lucía Taboada, Clara López, África Gil e Iara Torres; e tamén Ian Torres e Yago Iglesias, que melloraron moito as súas marcas: once e seis segundos, respectivamente. Nos 500 m debutaron Manu Barreiro e Gonzalo Dubert.

Mentres tanto, no que respecta aos adultos, Pedro Pazos participou nos 400 metros, con 1’04”, mesma proba na que Damián Espasandín rexistrou uns 55”91. Para rematar, pechouse esta gran xornada atlética ao aire libre cos 200 metros lisos, onde pola SD participaron Amador Pena, con 26”89, e de novo Damián, quen marcou 25”98. ECG