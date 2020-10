Brillou o MillaRaio nos nacionais sub-14 e sub-16

atletismo No Campionato de España individual sub-14, en Madrid, Pablo Cariñena, do Club MillaRaio, rematou na 12.ª posición o triatlón D (80m, lanzamentos de disco e de peso) con 1.328 puntos; foi segundo no global deste triatlón nos 80m e mellorou en máis de 4 metros a súa marca en disco. Nuno Castro (988 puntos), foi 19.º no triatlón A (80m, 80m valos e peso); mellorou a súa marca nas tres probas; foi o segundo mellor atleta do 2008.

No Nacional sub-16, en Granollers, Daniel Cariñena foi sétimo na semifinal dos 100m lisos. ECG