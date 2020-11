Brizuela diluye al Obradoiro

En un mundo ideal el haberlo hecho bien, muy bien, durante 30 minutos tendría más validez que hacerlo durante solo 10; no habría decisiones polémicas -por no decir claramente erróneas- que dilapidasen todo el esfuerzo anterior al dañar el ánimo y cortar la concentración del perjudicado al tiempo que alientan al infractor; o incluso que aquel que más motivos tiene para lucirse por ser un partido de retorno a casa mantuviese, cuando menos, sus buenas estadísticas del curso en vez de caer, sobre todo en el tiro exterior, en un 0/6 al triple con lanzamientos bien ejecutados, pero todos errados. Pero el deporte no entiende de mundos ideales, ni siempre es justo, sino que suele castigar al que perdona y con más saña si cabe al que además insiste en regalar.

Por eso el Monbus Obradoiro encajó su cuarta derrota en la Liga Endesa 2020/21 frente al Unicaja de Málaga, un rival al que le bastó contener al conjunto compostelano durante tres cuartos para rematarlo en un último set (82-76). Ahí fue clave la magia de Darío Brizuela (con 13 puntos bien secundados por los 7 de Waczynski), la férrea defensa de sus interiores sobre Birutis (que sólo acertó con 2 puntos cuando ya acumulaba 21 aunque fue una vez más el mejor del partido con destellos de su calidad técnica y física) y la mayor ambición de un anfitrión que, tras dejar escapar el triunfo en sus tres anteriores citas en casa, no quería perder esta oportunidad.

Cayó el Obra, pero sigue convenciendo con su juego, su ritmo y su potencial. Sabe poner en apuros a sus rivales, exhibir sus armas y sus recursos, encontrar sus ventajas e imponer su estilo, y aprenderá a no dejarse avasallar al final, por muy complicados y por muchos obstáculos que se le coloquen en los últimos tramos del partido.

Gran inicio. Arrancó el duelo en el Martín Carpena con un ritmo vertiginoso y un intercambio de canastas en el que Birutis por dentro y Czerapowicz, Robertson y Cohen al triple se bastaban para elevar al Monbus hasta una cómoda renta de 8 puntos mediado ya el cuarto (10-18, min. 5). Seguro en el rebote y con un excepcional acierto en el tiro, encendía el Obra a un Luis Casimiro que reclamaba con insistencia a sus hombres mayor dureza defensiva y en los bloqueos para tener también oportunidad de sumar (17-25, min. 10).

Con tan solo un balón perdido y un 4/7 desde la línea de 6,75 que abría el campo y daba espacio a Birutis también para lucirse y castigar a su par, el conjunto compostelano enderezaba un partido que se sabía complicado ya desde el salto inicial. Porque al Unicaja le sobran mimbres, y jugadores letales y cracks a nivel Europeo para dilapidar cualquier atisbo de euforia sea cual sea su rival. Lo dejó patente con el despertar de Brizuela, que abrió el cuarto ya con un triple y una canasta de 2 puntos, y lo reiteró cuando se sumó Jaime Fernández como pareja de baile del vasco, aunque el Obra siempre encontró en Birutis la mejor forma de tapar la vía de agua abierta por el cuadro andaluz (30-36, min. 15 con 18 puntos ya del pívot lituano).

Hasta un +9 firmó el equipo de Moncho Fernández cuando Beliauskas (muy desaparecido) pidió el balón (34-43, min. 17), pero llegó el primer signo de debilidad cuando en el marcador se iban ahogando los minutos y una falta en ataque de Enoch, un balón perdido por pisar la raya del mismo pívot, y un balón que se le escapó de las manos a Pozas alentaron al contrario que, con Francis Alonso y Waczynski al frente, no dejó escapar la oportunidad (42-43, min. 20).

cambio de tendencia. La llamada a centrar los esfuerzos en defensa sobre la que tanto insistía Luis Casimiro se hizo más evidente tras el descanso. Con Birutis bajo vigilancia estrecha, el Obra buscó protagonismo en su línea exterior y el duelo Kass-Alonso deparó buenos minutos hasta que Bouteille decidió intervenir para colocar a los suyos con la primera renta de la mañana en el marcador (55-53, min. 25).

Se contuvo el ritmo de juego, principalmente por las faltas de un Unicaja mucho más agresivo atrás, y el conjunto santiagués comenzó a sumar desde la línea de personal pese a la desesperación del técnico local que le costó una técnica por parte de los árbitros. Coincidencia o no, a partir de ese momento el Monbus sólo volvería a pisar la línea del 4,60 una ocasión más.

Un triple de Robertson (el cuarto de su cuenta y su punto número 15) dejaba al equipo compostelano con un +4 antes de arrancar el último cuarto (62-66).

Cortocircuito. Avisó Brizuela de salida con 6 puntos consecutivos con réplica de Birutis y de Oliver (en un 1c1 de clase y veteranía) mientras que Robertson contestó desde los 6,75 a otro triple de Waczynski (71-73, min. 35). Ahí se cortocircuitó el juego ofensivo del Obradoiro. Una primera falta señalada en ataque a Cohen en un bloqueo, pero sobre todo con la que se castigó a Robertson en un triple cuando fue Brizuela quien se cayó sobre él, noquearon a un Monbus incapaz ya de frenar al vendaval Unicaja.

Hasta seis pérdidas hiló el cuadro santiagués para lucimiento de Brizuela y de Waczynski.