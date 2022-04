A selección galega infantil masculina conseguiu este xoves o bronce, unha medalla máis que merecida despois do gran Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA) realizado estes días en Murcia. Foi un partido moi igualado ata o Galicia 33-Castela e León 32.

33. Galicia: Rubén Costas, Xoel Rodríguez, Adrián Nogueira, Xoel Lago (1), Xoel Malfaz, Marcos Varela (2), Iago Castro, Mateo Martínez (10), Pablo Pazos (3), Roque Díaz, Roque Estévez (10), Jorge Outón, Jaime Serrano (2), Mateo López, Nicolás Cancela (5), Borja García.

32. Castela e León: Iván Hernández, Héctor López (2), Miguel Blanco (9), Martín Robles (5), Hevert Rodríguez, Unai Otero, Jorge Mate, Álvaro López (6), Carlos Carpio (3), Iker López, Jorge Rollán, Lucas García (1), Miguel Roncero, Daniel Cristóbal (5), Hugo Esteban (1).

Árbitros: Alejandro Lozano e Pablo Martínez, que excluíron a Marcos Varela, Mateo Martínez, Pablo Pazos (2) e Jaime Serrano, por Galicia e ao xogador de Castela e León Carlos Carpio.

Parciais: 2-2, 4-5, 8-8, 11-12, 15-14 (descanso), 19-16, 21-20, 21-22, 25-24, 27-27 (final), 30-30, 33-32 (final prórroga).

A selección galega infantil masculina, que fixo un bo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), sobrepoñéndose á lesión de Mateo López, un dos seus xogadores máis importantes. Foi necesario sufriu e chegar a prórroga.

A derrota do día anterior e a perda de Mateo neste tramo final do Campionato, pesaba no equipo galego, pero comezou ben.

“Galicia xogaba ao que sabe e como sabe, tratando de evitar algúns dos erros que a condenaron na semifinal ante Andalucía: As perdas de balón. Así o partido estivo moi igualado, con vantaxes mínimas nos primeiros minutos para Galicia e despois para Castela e León. Pero nunca superiores a 2 tantos. Así, cunha boa defensa e menos perdas, foi avanzando o choque ata o remate dos primeiros 25 minutos”, sinala a nota de prensa da Federación Galega de Balonmán.

Ao descanso, 15-14 para a selección galega.

No reinicio, o equipo de Menduíña, cunha gran defensa e moita tranquilidade en ataque, medra ata un 20-17.

Pero Castela e León cambiou de defensa, pasou ao un 5:1 (sobre Roque Estévez) que se nos atascou e durante varios minutos Galicia non atopou portería e Castela e León cun parcial de 3-0 volveu meterse no partido. De aquí ao final, distancias mínimas de un gol para Galicia, que tivo a vitoria moi preto antes de chegar á prórroga, pero non atinou na última posesión e o 27-27 levou ata o tempo extra.

Igualdade máximo, nervios en todo o alto e intres de moita emoción foron o camiño para así acadar un bronce “que sabe a moito máis”.