Bueu perde o liderado, da Liga A, agora xa nas mans de Samertolameu

Santiago. A Liga Galega de Traiñeiras-Trofeo Xunta de Galicia completou onte a súa penúltima fin de semana de competición con dúas regatas e nunha delas saltou a sorpresa de xeito maiúsculo. Bueu-Teccarsa chegaba a Cesantes á fronte da xeral da Liga A con 5 puntos de vantaxe, pero perdeu o liderado, agora nas mans de Samertolameu-Oversea.

A camisola que non cambiou de embarcación foi a da competición feminina e Cabo da Cruz achegouse aínda máis ao título gañando en Ribeira. O acontecido na XXXVI Bandeira Concello de Redondela entraba en moi poucos prognósticos. Bueu-Teccarsa, que nas doce regatas anteriores non baixara do terceiro posto, finalizou sétima. Entre as traiñeiras que superaron ao conxunto que viña de gañar a véspera en Mugardos estivo Cesantes-Rodavigo, o conxunto máis rápido da primeira quenda.

Os locais xogábanse con Puebla, á que avantaxaban en 3 puntos, eludir o playoff de permanencia e dende o primeiro dos seis longos dominaron a súa serie. Cesantes-Rodavigo superou por 39” á Carmela, terceira na quenda por detrás de Narón. Cuarta foi Mugardos, a outra traiñeiras que pugnará por manter a categoría a vindeira fin de semana na Coruña. REDACCIÓN