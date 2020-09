Buscará la RFGF alternativas al uso de la mascarilla

Santiago. Muy alejada de la posición del fútbol gallego está la de las defederaciones deportivas gallegas, agrupadas en la UFEDEGA. Frases como “un importante primeiro paso” o “un raio de luz” tras un intenso trabajo realizado junto a la Secretaría Xeral se pueden leer en su comunicado.

Recuerda la UFEDEGA que “as federacións deportivas galegas, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, levan traballando dende o mes de marzo de 2020 en protocolos e medidas que poidan garantir e minimizar os riscos ante a Covid-19 no ámbito deportivo”.

Y explica que “as reunións, de carácter periódico, realizáronse por grupos con modalidades que comparten certas similitudes fronte aos riscos potenciais en relación ao virus”, así como que “a seguridade sanitaria e xurídica son os principais piares sobre os que xira o proxecto de reactivación do deporte galego, un proxecto que busca manter o tecido deportivo para que non sufra danos irreversibles”, aclara.

Por eso, “a medida do uso da máscara no deporte federado con contacto, publicada no DOGA do día 17, supón un importante primeiro paso de cara ao regreso de todas as modalidades deportivas; trátase dunha medida consensuada polas federacións e fundamentada en longos estudios técnicos e sanitarios”, comenta.

“Non podemos obviar que dezasete federacións están baixo un confinamento deportivo sen precedentes e as demais están a realizar as súas actividades con importantes limitacións”, añade, resumiendo que hay un escenario “no que nos toca actuar”.

Así, “o deporte galego federado, lamentablemente non pode escapar a unha pandemia destas características, temos que reinventarnos e adaptarnos progresivamente á situación sanitaria. O uso da máscara no deporte federado supón un raio de luz para moitas modalidades deportivas que estaban inmersas nun túnel sen saída; é unha medida á que podemos acollernos e sobre a que teremos que adaptar as nosas modalidades para que sen perder a nosa esencia a convertamos nun elemento compatible e de garantías para os nosos deportes”, señala.

Y explica la asociación que “a resolución do DOGA abre as portas a medidas alternativas de protección ás que poden acollerse as federaciónse sobre as que traballar para a reactivación deportiva; medidas que non impliquen o uso da máscara, pero que requiren unha maior concreción e análise, labores que xa se están a levar a cabo.

OPTIMISMO. Por todo ello, la Unión de Federación Deportivas Galegas traslada “unha mensaxe de tranquilidade á sociedade galega, e amosa total confianza no traballo que se está a levar a cabo dende as propias federacións e dende a Secretaría Xeral para o Deporte para retomar a normalidade, traballo que se realiza en base a importantes estudos técnicos, legais e sanitarios. O deporte galego debe seguir unido en prol da reactivación, cada medida supón un paso máis cara ao obxectivo final; apoiemos os avances e confiemos nos criterios”, finaliza. E. M.