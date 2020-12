Cabramaravilla: ‘‘Creo que los eSports acabarán siendo como una comunidad deportiva más’’

El mundo de los eSports o deportes electrónicos está experimentando un auge continuo, y aunque para muchos son simplemente videojuegos, esta industria genera más de 1.000 millones de dólares al año, y se calcula que su crecimiento es de entorno al 26% anual, así como su público, y la franja de edad de este, se va haciendo cada vez mayor. El joven gallego Manuel Martínez, más conocido como Cabramaravilla, lleva años trabajando en este sector, y para muchos de los fans de League of Legends, videojuego que cuenta con más de 115 millones de jugadores, Manuel es el Julio Maldonado ‘‘Maldini’’ del LoL debido al amplio conocimiento del juego y la construcción de argumentos explicativos que posee. Actualmente trabaja con Vodafone Giants, uno de los clubes de eSports más antiguos que existe en España y de los más importantes en la escena competitiva. A mayores, también realiza retransmisiones en vivo en su canal de Twitch. Hoy nos cuenta de qué forma se introdujo en este mundo tan abstracto para algunos y la visión que tiene sobre el mismo.

¿Cómo empezaste tu carrera en los eSports? ¿Crees que hoy en día es más complicado que antes poder entrar en este mundo?

Me gustaba ver el League of Legends y ver qué opinaba la gente, siempre tuve la idea de que yo podría opinar mejor que esa gente, así que comencé escribiendo artículos gratuitos en páginas web, a la gente le fue gustando y fui escalando poco a poco, lo único que tuve que hacer fue producir contenido de calidad. Hoy en día creo que es más fácil que nunca, hay un montón de huecos porque la industria no para de crecer, quién quiera entrar tiene que hacer contenido de calidad y ponerle ganas.

En la LVP (Liga de Videojuegos Profesional) trabajaste como analista de League of Legends, videojuego que reina en la escena competitiva desde hace años, y para muchos eres el mejor analista de España. ¿Cómo empezaste? ¿Tenías algún referente en el que fijarte?

Analíticamente empecé simplemente observando el juego, discutiendo con los casters (comentaristas) en mi cabeza sobre si estaba bien lo que decían o no. Mi referente principal es Kelsey Moser, escritora fantástica sobre League Of Legends. Una de las cosas que aprendí de ella es utilizar argumentos muy bien construidos, aunque no te centres en los puntos de vista más rompedores, creo que me acabó funcionando bastante bien.

¿Qué es lo que más te llama la atención de esta profesión y qué crees que hace falta para ser un buen analista?

Creo que lo más importante es tener valor a la hora de formarte tus propias opiniones de las cosas, entender que cumples un papel al representar una opinión, y con ello enriquecer la narrativa psicológica. No tanto saber del juego, si no ser capaz de transmitirle a la gente las emociones que a ti el juego te hace sentir porque sabes de él.

¿Cómo crees que se puede potenciar la profesión?

Creo que potenciar la profesión es muy difícil ya que considero que no hay nadie fuera de equipos que sea un analista decente, para mi la forma de potenciar la profesión es centrarse en uno mismo y hacerlo lo mejor que pueda.

¿Qué crees que es necesario para potenciar que jugadores españoles lleguen a la escena internacional?

Creo que el problema no es la potenciación, eso sale del trabajo y del talento. Hay países y jugadores en situaciones mucho más complicadas que España que han llegado muy lejos en los esports, creo que tiene que ver más con nuestra filosofía cultural. Aún así tenemos jugadores como ‘‘Razork’’ o ‘‘ElYoya’’ que han llegado a la escena internacional y que demuestran que lo que hace falta son ganas, y no tanto estructura.

Ahora mismo estás trabajando con Vodafone Giants, uno de los clubes de esports más grande de España. ¿Qué tal te sientes con este nuevo proyecto? ¿Cuál es tu labor ahora?

Es el proyecto en el que más a gusto me he sentido desde que empecé en el sector. Ahora mismo estamos trabajando en los productos para 2021 de cara a completar una parrilla de League Of Legends. La idea es volver en parte al rol de opinador que tenía antes de trabajar en LVP y por otra seguir casteando, mezclar un poco mis habilidades para crear un producto narrativo lo mejor posible.

¿Hacia dónde crees que va a evolucionar el futuro de los esports?

Creo que acabará siendo como una comunidad deportiva más, de la misma manera que tú puedes ver el fútbol con los colegas, también lo puedes hacer con los esports, es entretenimiento al fin y al cabo. No creo que se vaya a comer el deporte, lo parece ahora porque está habiendo mucha transición, pero se acabará estabilizando.

Los clubes de esports han evolucionado mucho en los últimos años, no sólo se fichan jugadores, últimamente están apostando por gente con gran trayectoria en este mundo, y también jugadores de fútbol, creadores de contenido e influencers están entrando en clubes. ¿Cuál crees que es el motivo?

Los clubes actualmente compiten por atención en forma de entretenimiento, no solo entre ellos, que era la mentalidad menos comercial que había al principio. El jugador al que le pagas 5.000 euros, por ejemplo, no va a generar tanto en términos de premios, carisma en redes, camisetas a la venta, como por ejemplo un jugador de fútbol o influencers, que su trabajo es ser carismático. Creo que se debe a un cambio de modelo en el que originalmente se buscaba ser el mejor compitiendo, y ahora se busca hacer dinero.

Hace unos días el youtuber/streamer ‘‘TheGrefg’’ batió el récord de espectadores de la plataforma Twitch.tv, superando los 660.000 espectadores de forma simultánea, también otros, como ‘‘Ibai’’, ‘‘Auronplay’’y ‘‘El Rubius’’ tienen cifras de espectadoras muy elevadas. ¿Qué crees que va a suponer el enorme crecimiento que está habiendo en la plataforma, como lo hubo en su día en Youtube?

Creo que al igual que sucede con Youtube, Twitch comenzará a implementar restricciones en sus políticas que molesten a sus usuarios, y se comience a plantear una migración. Cuando este tipo de páginas hacen ‘‘boom’’ se goza de una libertad mucho mayor, pero con el tema del copyright, Youtube acabó convirtiéndose en un terreno dónde los vídeos se diseñan para maximizar los beneficios. Creo que Twitch lleva un camino similar, ahora mismo estamos en su era dorada, cuando una plataforma se vuelve muy muy grande se acaban ‘‘tradicionalizando’’ debido a las restricciones, y aparecen nuevas plataformas que gozan de la libertad que atrae a los creadores de contenido.