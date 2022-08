Calderón: “Es bonito ver esta mezcla de juventud y veteranía en la Selección”

··· El pívot Willy Hernangómez aseguró este miércoles que la selección española “puede ganar a cualquiera a un partido”, si se sigue “el plan de partido” y cuentan con la “suerte” necesaria. El jugador internacional compareció tras la primera sesión de entrenamiento matinal del conjunto español en la Movistar Academy Magariños de Madrid, donde preparan el próximo Campeonato de Europa de baloncesto que tendrá lugar del 1 al 18 de septiembre en Georgia, República Checa, Alemania e Italia.

··· “No tememos a nadie, somos una unidad y tenemos el respeto mundial por lo conseguido y lo que seguimos demostrando”, explicó el jugador madrileño, que destacó la “ilusión, mentalidad y preparación” del grupo. El jugador de New Orleans Pelicans subrayó que “hay equipos con jugadores de mucho talento”, pero aclaró que “si no están conectados, no tienen buen rollo ni aceptan su rol, no llegarán a ningún lado”.