Cambio de escenario en el Compos-Noia del sábado

AMISTOSO El Compostela y el Noia no se podrán enfrentar finalmente en el García Calvo, en un encuentro previsto para el sábado (19.30 horas) y que se enmarca en los actos conmemorativos del vigésimo quinto aniversario de la AD Nicrariense. El Julio Mato Matito de Noia será el nuevo escenario del choque, una vez que la entidad de Negreira ha denunciado que no se permite la celebración en el García Calvo a pesar de habérselo solicitado al Concello.

La AD Nicrariense emitió ayer un comunicado denunciando que se le había confirmado “a dispoñibilidade do campo” en una reunión celebrado en mayo con la corporación municipal.

El club, que se encuentra inmerso en los actos de celebración de su cuarto de vida, denuncia que el pasado lunes, “despois de todo o traballo que supuxo a organización do partido, comunícasenos que este non se pode disputar por mor do picado e semillado do céspede, que se realizou fai unhas semanas”. Por ello, la “AD Nicrariense solicita responsabilidades políticas ante o que cremos unha falla absoluta de respecto”.

El encuentro, que pasa a disputarse en el Julio Mato Matito de Noia podrá ser presenciado por algo menos de 400 espectadores. Las personas que deseen acceder al recinto debe inscribirse en adnicrariense.org/formulario-partido-sd-compostela-vs-cf-noia. ECG