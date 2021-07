“Ahora soy capaz de llegar al mismo nivel o más que hace unos años”

Ha hecho un paréntesis en su idilio con la larga distancia para centrarse en los Juegos. ¿Qué hace diferente una carrera olímpica?

Es diferente porque todo lo que la rodea es diferente. Los Juegos Olímpicos son un evento gigantesco, que trasciende más allá de nuestro propio deporte, que es el triatlón. A nivel de la competición no tiene mucha diferencia con lo que puede ser un Mundial o una prueba del más alto nivel: estamos los mejores y tenemos ese día para hacerlo lo mejor posible. Pero sí es cierto que todo el circo que rodea los Juegos es muy grande y a veces se hace un poco complicado para entrenar, para moverte, los lugares de entrenamiento, la Villa Olímpica... es más incómodo que en una carrera normal. Pero también tiene una expectación y es un día que mucha gente que habitualmente no sigue el triatlón sí está pendiente de la carrera. Llegamos a mucho más público y por esa razón es un evento tan importante para nosotros.

A Tokio llega con 38 años. ¿Ha cambiado su forma de entrenar, necesita mayor tiempo de recuperación...?

Cambias un poco la forma de entrenar, pero también porque vas aprendiendo de ti mismo y te haces más eficiente, sabes qué tipos de entrenamiento te van bien y cuáles no tan bien. Eres un poco más selecto en ese sentido. A lo mejor, sí que tardo un poco más en coger la forma. Cuando tienes veinte y pocos años entrenas tres semanas y parece que estás ya al cien por cien. Ahora tengo que ir más poco a poco. Si hago un sobresfuerzo a destiempo luego el cuerpo se resiente un poco, pero si sabes ser paciente y hacer una preparación con orden y conociéndote bien lo que tengo claro es que soy capaz de llegar al mismo nivel o más que hace unos años. Pero tienes que cuidarte más en general: el descanso, la alimentación, los detalles, porque el cuerpo lleva mucha caña encima y eso no te lo quita nadie. Cuidándose se puede rendir hasta edades bastante avanzadas.

¿Serán los Juegos su última carrera antes de pasarse definitivamente a la larga distancia?

Es posible, aunque no me lo he planteado. Pero sí podría ser. Por edad no sé si seguiría tres años más hasta otros Juegos Olímpicos, lo veo complicado. Y la distancia larga me gusta, me motiva. Podría ser una opción, pero no me lo he planteado demasiado para estar centrado en lo que tengo que estar.

Tanto Mario Mola, como Fernando Alarza, como usted optan a lo máximo en Tokio. ¿A qué atribuye el potencial del triatlón en España?

No lo sé y es difícil de entenderlo. Yo creo que es una generación que no es lo normal. Que tengamos ese nivel no se corresponde con lo que significa el triatlón en España. Ahora mismo podemos estar de tú a tú con cualquier potencia, pero eso no nos puede cegar y tenemos que saber que el triatlón en España no es lo mismo que el triatlón en Inglaterra o Australia, por ejemplo, aunque justo en este momento tengamos mayor nivel entre los top que ellos.

Usted ya cuenta con una plata olímpica, además de ser quíntuple campeón del mundo y cuádruple campeón de Europa, pero ¿recuerda cómo fueron sus inicios en el triatlón?

Yo hacía natación en el CN Ferrol. Unos compañeros que ni siquiera nadaban conmigo iban al club porque estaban preparando un triatlón y tenían que nadar. Los conocí ahí, y ellos sabían que a mí me gustaba la bicicleta y correr, y que aunque apenas lo entrenaba tenía cierta facilidad. Me animaron y así probé mi primer triatlón, de casualidad, en el año 98. Fue una experiencia dura, era una distancia olímpica y yo tenía 15 años. En aquel momento no había distancias adaptadas a chavales más jóvenes. Pero me gustó. Me vi con capacidad de hacerlo bien, y poquito a poco empecé a hacerlo cada vez más, hasta que casi sin darme cuenta se fue convirtiendo en mi prioridad.

Además de todos los títulos y medallas, ¿qué ha aportado el triatlón a su vida?

Desde hace muchos años tu vida gira alrededor del deporte. Son 24 horas al día siendo triatleta, no solo por las horas que entreno, que son muchas, sino también porque controlas lo que comes, las horas de sueño, descansar lo máximo posible, mantener una vida sana siempre... No haces muchas cosas que hace la mayoría de la gente de tu edad, llevas una vida muy diferente, con sus cosas buenas, que hay muchas y me encantan, pero otras quizás no tan buenas, porque hay ciertos sacrificios. No se puede hacer todo en esta vida, pero tienes que saber lo que te llena y yo en ese sentido llevo años disfrutando de lo que hago, dentro del sacrificio del propio entrenamiento, que es duro, por supuesto.

¿Con qué recuerdo se queda de todo lo que ha vivido durante estos años?

Son muchas años y muchas carreras con buenos recuerdos, pero quizás me quedo con el estilo de vida. A mí lo que me gusta y lo que me hace seguir, independientemente de los éxitos, es poder tener como profesión lo que me gusta. Me gusta esto y tengo la suerte de poder vivir de ello. Con eso me siento un privilegiado, por el ritmo de vida, por haber viajado por todo el mundo y por seguir haciendo lo que me gusta. Eso es lo más importante, por encima de los propios resultados. Poder dedicarte a lo que te gusta en la vida es algo muy importante.

Cuando uno está en sus inicios siempre sueña con llegar a lo más alto, pero ¿usted alguna vez se llegó a imaginar que alcanzaría las metas que ha logrado?

No, ni de broma. Siempre fui y sigo siendo un chaval bastante precavido. Nunca me puse grandes metas ni fantaseé demasiado con grandes logros, más que ir día a día, competición a competición. Me planteaba un objetivo que más o menos sintiera que podía alcanzar y luego pasaba a otro. Pero con 15 años no me planteaba que iba a ser campeón del mundo, porque eso era algo tan lejano que no me entraba en la cabeza. Pero después de ir cumpliendo etapas y subiendo escalones poco a poco llegó un momento en que ese objetivo de ser campeón del mundo se convirtió en algo realista, difícil, pero que estaba a mi alcance. A partir de ahí sí luché por ello.

La implantación de un deporte suele ir ligada a los éxitos de sus deportistas. El triatlón ha crecido espectacularmente en seguimiento y licencias desde que usted empezó. Más allá de los éxitos, usted deja un legado detrás.

Está claro que el cambio del triatlón ha sido radical. De cuando yo empecé a ahora no tiene nada que ver. Pasó de ser un deporte desconocido a ser un deporte relativamente conocido y con mucha gente practicándolo. ¿La culpa que yo puedo tener de eso? Me imagino que algo sí, porque cuando sales en los medios de comunicación haces que la gente se entere de lo que haces, que conozca un poco el deporte, y le das más visibilidad. Tanto yo como Iván Raña o Pilar Hidalgo en su día, todos los que hemos contribuido con éxitos seguro que hemos ayudado. Y luego las federaciones, entrenadores y gente más anónima que con su trabajo han hecho mucho por este deporte. Es un esfuerzo conjunto de mucha gente.