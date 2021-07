“El sueño de todo deportista es poder participar en unos Juegos Olímpicos”

Llegan a Tokio como subcampeonas Mundiales, pero después de un Europeo en el que vimos a una España con dos caras, por debajo de las expectativas.

Antes de que se iniciara el Europeo sabíamos que iba a ser un campeonato diferente por todas las condiciones, celebrándose en burbuja, sin aficionados, como por como había sido nuestra temporada. En general todas hemos tenido parones en la liga por positivos en los clubs, y creo que veníamos todas un poco sin ritmo. Eso se vio un poco durante el campeonato. Creo que sí tuvimos dos caras, fuimos bastante irregulares. Ha habido momentos en los que hemos estado bien o momentos en los que sacando nuestro carácter hemos conseguido darle la vuelta a los partidos. Pero también hemos tenido momentos de bajones, de desconexiones en defensa, y en ataque, de cara al porcentaje en lanzamiento, hemos estado bastante mal.

La primera competición tras el subcampeonato del mundo se saldaba con un noveno puesto, pero es incluso más complicado un Europeo que un Mundial: hay menos selecciones, por ello más nivel, y menor margen de recuperación.

Siempre se dice que los Mundiales no es que sean más sencillos, pero los Europeos son competiciones muy difíciles. Todas las selecciones que vienen son de nivel, y ya en los últimos años se puede perder contra cualquier selección. Son partidos muy duros y día tras día te tienes que preparar para otro partido duro al día siguiente. Quizás en el Mundial hay selecciones fuera de Europa como Brasil o Corea que son buenas selecciones, pero también siempre se cuela alguna que son partidos más asequibles.

Ese Europeo fue en formato burbuja, sin aficionados en las gradas, situación que también se van a encontrar en Tokio.

Es raro para todo el mundo. Todas disfrutamos muchísimo más con las gradas llenas. También me imagino que todas nos hemos ido adaptando un poco durante todos estos meses en las ligas en que no se ha permitido público. En Rumanía, por ejemplo, no se permite. En cambio, he jugado partidos de Champions en otros países donde sí se permitía.

A nivel de club, ahora en la liga rumana también comparte campeonato con el seleccionador español, Carlos Viver, como rival al frente del Rapid Bucarest.

Cuando salió la noticia al principio me sorprendió. Pero por lo que he escuchado es un buen proyecto, están trabajando bien y tienen aspiraciones. Me alegro de que esté allí, que seguro que le va muy bien.

¿Cómo se vive el balonmano en Rumanía?

Como deporte femenino es el más importante, incluso está a la par de deportes masculinos, y el balonmano femenino es más importante que el masculino. La gente lo sigue mucho, hay muchos aficionados y es un placer jugar allí porque la repercusión y el seguimiento que tenemos es bastante grande.

Y, ¿el día a día allí?

En general en España se tiene otra imagen del país y todas las españolas al principio vamos con un poco de respeto de cómo va a ser. Pero tengo que decir que yo estoy muy contenta allí. A las jugadoras de balonmano nos tratan especialmente bien y eso nos hace sentir muy a gusto. Mi ciudad (Râmnicu Vâlcea) no es muy grande pero está muy bien, y también otras ciudades principales que hemos conocido. Cierto es que hay algún equipo que juega en algún pueblo más pequeño y eso es más complicado, pero por lo general, tanto por la gente como por el país, muy bien.

Son ya varios años en Rumanía. ¿Se va manejando ya con el idioma?

Al principio es bastante complicado, pero viene del latín y hay palabras que se parecen. Es un lenguaje complicado en cuanto a la pronunciación, y ya no digamos la gramática, pero entendemos perfectamente todo el rumano. El equipo tiene un montón de extranjeras. Estamos las españolas más una brasileña que habla español, y alguna rumana también lo habla, así que predomina el español, el inglés y el rumano.

El Râmnicu Vâlcea, con Mireya González, Marta López y usted, aporta tres jugadoras a la selección, siendo el equipo con mayor presencia. A ello, hay que añadir la convocatoria de las jugadoras del CSM Bucuresti Shandy Barbosa y Carmen Martín, y Almudena Rodríguez, del CS Gloria Bistrita. Seis de las dieciséis convocadas. Eso habla de la apuesta del balonmano rumano por la jugadora española.

Les gustan mucho las jugadoras españolas por nuestro estilo de jugar al balonmano y por el carácter que tenemos en la pista. Por lo general todas las españolas son jugadoras con mucho carácter y mucha ambición y nos tienen bastante valoradas.

¿Qué significa para usted acudir a sus primeros Juegos Olímpicos?

El sueño de todo deportista es poder estar en unos Juegos Olímpicos. Personalmente, me encanta poder disputar unos Juegos.