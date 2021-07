“En Tokio daré lo mejor de mí y voy a disfrutarlo, que es lo importante”

En el mes de mayo dejaba sellada su clasificación para competir en los Juegos Olímpicos en el Dew Tour de Iowa. ¿Qué fue lo primero que le dijeron sus amigas y compañeros al regresar al instituto?

Me dan la enhorabuena, pero sobre todo me dicen que tengo mucho morro porque me salto muchos días el cole.

Desde que usted empieza a tener más repercusión, ¿nota que más gente se anima a probar el skate, sobre todo en A Coruña, su ciudad?

No tanto porque yo sea conocida, sino porque al estar el skate en los Juegos Olímpicos se está haciendo más conocido como deporte. Eso sí que anima a que más niños empiecen a patinar.

Comentaba que por las competiciones se salta mucho el colegio. ¿Cómo se le da compaginar deporte y estudios?

Bien, yo lo llevo bastante bien. Más o menos siempre voy aprobando y sacando buenas notas. Aparte de entrenar también intento estudiar para sacar bien el curso.

Acaba de terminar Primero de Bachillerato. ¿Ya sabe qué le gustaría hacer a continuación?

Todavía lo estoy pensando, la verdad. Yo voy por Ciencias, y posiblemente me gustaría hacer una ingeniería, pero tampoco lo tengo muy claro aún.

Una vez certificada su presencia en los Juegos, habrá recibido multitud de mensajes de felicitaciones. ¿Le fue posible responder a todas esas muestras de cariño?

Poco a poco, cada día iba contestando un poco.

¿Cómo lleva que los medios de comunicación estén cada vez más pendientes de usted?

No lo llevo mal, me lo tomo como algo normal. No es que sea algo que me encante, pero tampoco es algo que me disguste.

El skate es un deporte caro. A nivel de patrocinadores, ¿empieza a tener más ayudas ahora?

Cuando más conocido eres más marcas se interesan en ti y más patrocinios tienes.

El Dew Tour era la competición que cerraba el ranquin olímpico. ¿Cómo se encontró en Iowa?

Me encontré muy bien, me lo pasé muy bien. Era un campeonato en Estados Unidos, lo hacen para mucha gente, es un estilo de festival, con música... aunque ahora con COVID tampoco se pueden hacer muchas cosas, pero estuvo muy guay.

Lo peor, recuerdo, fue que tuvieron que afrontar demasiadas interrupciones por la lluvia.

Se ponía a llover, paraba, volvía a llover... En las clasificatorias me tocaba patinar a mí y justo se puso a llover, tuve que esperar, lo aplazaron... fue un poco rollo.

¿Se adapta con facilidad a una competición como el Dew Tour, con un parque mucho más grande que el parque en el que se entrena habitualmente?

En A Coruña y en Galicia no hay muchos skateparks públicos tan grandes como ese, ni siquiera la mitad, pero te tienes que adaptar, no te queda otra.

En cuestión de días vivirá su primera participación en unos Juegos, pero ¿solía seguirlos por la tele?

A mí siempre me gustó el deporte, me acuerdo que lo veía con mi padre en la tele, pero sin más.

¿Qué meta se marca en Tokio?

Yo voy a hacerlo lo mejor que pueda, y cómo quede ya se verá. Pero yo daré lo mejor de mí y voy a disfrutarlo, que es lo importante.

¿A qué skaters ve como las principales favoritas?

Creo que, sobre todo, las japonesas y las americanas, que son las que mejor nivel tienen y las que siempre suelen ganar.

A medida que se acercaban los Juegos, ¿ha tenido que entrenarse más horas de lo habitual?

Intenté entrenarme más para quedar lo mejor posible en los Juegos Olímpicos, quiero entrenar más para mejorar lo máximo posible porque los Juegos ya son dentro de poco.

¿Hay algún aspecto de su entrenamiento en el que haya tenido que incidir especialmente?

No, en general patinar y aprender a hacer más trucos.

¿Tiene algún truco favorito?

Yo creo que no, no se me ocurre ninguno en concreto.

¿Ha afinado su preparación en A Coruña o participó en alguna concentración con la selección?

Este año estaba todo un poco en al aire por la pandemia, pero ha habido alguna concentración más con la selección.

¿Se ha parado a pensar que será la segunda deportista olímpica gallega más joven de la historia, y que de no haber sido por la pandemia habría sido la primera?

Me enteré hace poco de eso, está guay, pero es algo a lo que no le doy más importancia.

Precisamente la pandemia, ¿afectó también a sus entrenamientos?

Lo bueno es que yo tengo una minirrampa en casa y pude practicar un poco más. Me valía para no perder la rutina de patinar, pero no para entrenar, porque es pequeña.