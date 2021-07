“La experiencia, como dicen, es un grado y yo creo que voy en aumento”

Si hace un año le dicen que va a estar en los Juegos Olímpicos, ¿se lo habría creído?

Este año he trabajado un montón, sé hasta donde puedo llegar. Creo que tengo nivel para hacerlo. Sabía que tendría que perfeccionar algunas cosas, como la cabeza, porque a veces en competición me pongo un poco nervioso. Lo más importante es buscar el fallo y no buscar excusas, y seguir trabajando a tope.

Desde que llegó al equipo nacional hasta que obtuvo plaza en los Juegos Olímpicos solo han pasado dos años. Formar parte de la selección, ¿le ha hecho madurar como deportista?

Yo me motivé muchísimo, porque al verme saliendo con los mejores de mi país es una ligera presión, porque tienes que hacerlo bien, pero también te hace crecer como deportista y como persona. Te das cuenta de que puedes ser un ejemplo a seguir para mucha gente. Estoy muy contento.

Dentro del equipo nacional, Miguel Alvariño, compañero de club, se entrena en As Pontes, mientras que usted ha apostado por irse a Madrid. ¿Por qué?

Estaba entrenando en el club (Sílex). En 2014 conseguí uno de los mejores años de mi carrera deportiva, al ser cuarto en el Campeonato de Europa cadete y, en principio, yo me iba a quedar allí, porque confiaba en el club, en que teníamos unas buenas instalaciones.

¿Qué cambió, entonces?

En 2015 fui perdiendo nivel poco a poco, sin darme cuenta, hasta que en 2017 me quedé fuera del equipo nacional júnior. Fue un batacazo bastante grande, porque tenía el nivel para estar allí. En el proceso de selección yo iba de tercero, le quitaba 0,25 puntos al cuarto. Como él era de Madrid hicieron un chanchullo, dijeron que 0,25 puntos no era un criterio lo suficientemente grande para dejar fuera a una persona. Nos igualaron a los dos, él ganó el Campeonato de España al aire libre y lo llevaron a él. Me quedó claro que la selección tiraba por los deportistas que estaban en Madrid, así que decidí irme allí para conseguir mis sueños y demostrar que yo también me esfuerzo. Allí estás rodeado por deportistas con el mismo objetivo que tú. El pueblo también me despistaba un poco, con los amigos. Creo que fue una buena decisión irme para Madrid.

Conocer a Miguel Alvariño habrá sido una gran ayuda a su llegada al equipo nacional.

Tener a Miguel en el equipo es un seguro bastante grande. Lo conozco desde que empecé en el club (Sílex). Aparte, es mi cuñado. Hacemos vida de amigos, dentro y fuera de la línea de tiro. Eso te aporta un nivel de confianza grande. Y el otro deportista que también está en el equipo nacional (Pablo Acha) es compañero mío en Madrid. Al final, lo importante es que nos llevamos bien entre todos, y se está consiguiendo, el equipo está fuerte y unido.

La suya fue una historia de superación, porque en 2020, cuando tocaba jugarse la plaza olímpica, se quedó fuera del equipo nacional, pero se rehacía, terminaba el año al frente del ranquin nacional al aire libre y mandaba todo un mensaje de que estaba de regreso, lo que no ha dejado de confirmar este año, con su clasificación para Tokio.

Para mí fue un orgullo. Tuve un bajón en los clasificatorios del año pasado que me dejaron fuera del equipo nacional. Yo sabía que eso iba a marcar un antes y un después en mí y que iba a subir. Hice una lucha interna y en ese aspecto estoy muy contento de haber sido el más regular de todos los arqueros españoles, porque creo que competía con un plus de dificultad mental mayor que el resto.

Usted todavía es un arquero muy joven. ¿Qué diría que le queda por mejorar todavía?

De técnica poco se puede mejorar ya, solo algunos aspectos. Pero siempre hay cosas que crees que tienes perfectamente dominadas y luego te sorprendes, porque ves que algunas cosas las deberías haber hecho de otra manera o haberle prestado más atención.

Llega a Tokio porque la Real Federación Española de Tiro con Arco (RFETA) decidió volver a poner en juego la plaza que se había adjudicado Miguel Alvariño antes de la pandemia, una decisión que trajo mucha polémica.

No me pareció bien que Maikel se tuviera que volver a jugar la plaza porque él ya se la ganó en su día. Yo soy su compañero, amigo y cuñado, y no estoy de acuerdo, no me parece deportivo. Me imagino el infierno que estaría viviendo al tener que volver a jugarse la plaza después de demostrar que fue el mejor. Nos dieron una segunda oportunidad a todos que no nos la merecíamos, porque eso ya estaba jugado y ya estaba ganado.

Logrando la plaza para los Juegos de Tokio, donde vivirá su debut olímpico, habrá sido un sueño para usted como deportista.

Eso es. Yo salí del clasificatorio anterior a la pandemia llorando, fue el más duro de mi vida, pero mi cabeza me decía: “Esto es un obstáculo más que te está poniendo la vida porque tú vas a ser campeón olímpico, no vas a ir a unos Juegos de paseo”. Estas cosas son las que van a marcar la diferencia en un futuro, de este tipo de cosas aprendes un montón. Y yo, cada año que paso en este deporte me doy cuenta de que cada vez soy más maduro de cabeza, me centro menos en tonterías y sí en mis objetivos. Cada vez entrenas con más calidad, te vas conociendo un poco más, y en competición vas viendo qué te viene bien y qué no. La experiencia, como dicen, es un grado, y yo creo que voy en aumento, así que estoy muy contento por eso.

¿Le agradó jugarse la plaza olímpica en una competición como las Copas del Mundo o prefería competir en el tradicional clasificatorio a nivel interno?

Cuando lo vi la verdad es que me alegré. Cuando compites en los clasificatorios sabes de qué pie cojea cada uno, ellos también saben tus puntos débiles... Cuando compites internacionalmente tiras frente a frente con alguien a quien no conoces de nada, y eso determina quién tiene más valor en la línea de tiro. A mí no me sirve de nada tirar con alguien con quien tiro todos los días y que no se va a poner nervioso conmigo. En una Copa del Mundo quien está tirando contra ti está nervioso también, allí todo el mundo quiere ganar, y en ese sentido estaba un poco más equilibrado.

En unos días comenzará a competir en sus primeros Juegos Olímpicos, pero ¿cómo llega usted al tiro con arco?

En mi pueblo hay un montón de deportes y los probé todos. Hacía natación, y con once años lo dejé. Me dio por probar otros deportes, uno de ellos, el tiro con arco. Llegué allí un día, empecé a tirar, vi que era un deporte complejo pero a la vez diferente. Me ayudaba a distraerme de los estudios, de los problemas, y al final conseguí aficionarme al tiro con arco.