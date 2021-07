“No voy a Tokio a pasear, me machaco para intentar hacerlo lo mejor posible”

Si al inicio del ciclo olímpico le dicen que va a estar en Tokio, e incluso en 800, ¿se lo hubiera creído?

Si soy sincero seguramente lo vería difícil, pero los anteriores Juegos me cogieron con 17 años y con 21, o 22 tras el aplazamiento, ya creía que era una buena oportunidad para intentar ir.

Clasificarse para los Juegos ya es un premio en sí mismo, pues solo hay que ver la gente que se queda fuera, no solo en España, sino incluso el campeón del mundo, el estadounidense Donovan Brazier.

Más que un premio es el ganárselo, pero también necesitas un pelín de suerte para que todo salga bien. Ahí está el ejemplo de mi compañero Mariano (García), con apendicitis la semana anterior a jugarse la clasificación para los Juegos. Hay que entrenar mucho, pero si no te encuentras bien el día que tienes que estar, no te toca.

Imagino que ir a los Juegos será un sueño que tenía desde pequeño.

Sí, claro, yo creo que no hay chaval, por lo menos en atletismo, que no sueñe con ello. En otros deportes, como en fútbol, está claro que se le da más importancia al Mundial que a los Juegos Olímpicos, pero en atletismo es lo máximo a lo que opta una persona. Mi padre dice que cuando vas a unos Juegos Olímpicos lo mejor que puedes hacer a continuación es volver a ir a unos Juegos Olímpicos, no hay nada por encima.

¿Cuál es el primer recuerdo que conserva de los Juegos Olímpicos?

Creo que nunca he visto los Juegos en la tele. No era fan de ver el atletismo en la tele, porque nunca sabía cuándo lo echaban y nunca me informaba. Y como mis padres no eran atletas profesionales ni estaban muy al tanto, nunca lo veía. Ahora, con los años, ese afán de verlo por la tele se acaba cogiendo.

Aunque ya había estado cerca de ganar, esta vez su primer título de campeón de España le da el billete a Tokio. En la recta de meta, cuando va por delante de Saúl Ordóñez y Pablo Sánchez-Valladares, ¿qué se pasa por su cabeza?

Lo que recuerdo es que en cuanto vi el espacio me eché como un perro a un palo, fue algo instintivo. Vi el hueco y dije “es ahora o nunca”. Estaba concentrado y bien colocado, cuando vi el espacio me metí y no fue hasta a falta de 200 metros cuando me di cuenta de que iba primero y ya casi estaba en la meta. Solo iba pensando en correr, correr y correr y de repente vi que iba a ganar.

¿Su temporada estaba enfocada al Campeonato de España como el primer gran objetivo del año?

Con más atletas que plazas olímpicas en el 800 crea una presión a mayores. Desde el primer momento nuestra opción pasaba por hacerlo bien en el Campeonato de España, donde era la clasificación, ya que yo la mínima la tenía de 2019 y la volví a hacer este año. El Campeonato de España era el que iba a certificar que vas a estar sí o sí en los Juegos.

¿Cómo fueron las semanas desde que certificó su presencia en los Juegos de Tokio?

Desde el Campeonato de España competí en Estocolmo. Creo que no hay que olvidarse de competir, seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo hasta ahora. Quería hacer alguna competición internacional para buscar una marca personal, que creo que estamos en un momento de forma muy bueno, y luego ya centrarnos al cien por cien en los Juegos.

Después de verlo en el Mundial de Doha, cabe suponer que su objetivo en Tokio será dar lo máximo y pelear hasta donde pueda.

Exactamente, yo no voy a Tokio a pasear, voy a representar a mi país, a intentar hacerlo lo mejor que pueda, para eso estoy entrenando, para eso me levanto todos los días y me machaco, así que hasta donde me dé el cuerpo. Ya tengo la experiencia de ser sexto del mundo, con lo cual creo que ya afronto el campeonato de una manera diferente. Pero no corres solo, no es un contrarreloj, hay más atletas y más series. En un campeonato te puede tocar la serie rápida, en otro te toca la lenta... Hay muchos factores, pero mi objetivo es mejorar mi posición o, por lo menos, intentar acercarme a ello.

Hay que ser realistas y saber que por haber sido sexto del mundo no le vamos a pedir ahora una medalla olímpica.

Eso la gente que entiende de atletismo lo sabe. Además, el 800 es una prueba muy complicada. Yo, cuando fui sexto del mundo, dejé fuera a gente que era muy superior a mí en cuanto a marca personal. Cada campeonato es un mundo, no sabes muy bien cómo te vas a encontrar. También necesitas esa pizca de suerte y que te toque la serie rápida. En el Mundial, el chico que quedó noveno, que no pasó a la final, tenía 1:42, y yo iba con 1:45, es decir, que en una carrera de uno contra uno me hubiese ganado, pero como yo tuve la suerte de ir en la primera serie yo pude pasar, y él, que fue en una serie más lenta, no. Si tenemos ese pelín de suerte yo creo que vamos a hacer un muy buen campeonato porque lo estoy preparando a conciencia.

¿Qué le hace especial ilusión de todo lo que va a vivir en Tokio?

Me da un poco de pena que por la pandemia se restrinjan muchos quehaceres. Ya no vamos a poder hacer turismo, Tokio es una ciudad que me encanta, me gusta un montón la cultura japonesa y me gustaría poder vivirlo de otra manera, pero lo primero es la salud. Veremos cómo nos los preparan y cómo se presentan.

En Tokio, como en Doha, el calor y la humedad son asfixiantes. Por mucho aire acondicionado que haya dentro del estadio, ¿es algo que va a afectar a la hora de competir?

Partiendo de la experiencia de Doha, más que la humedad lo que te mata son los cambios de temperatura. Entras en un hotel y te encuentras con 21 grados, sales fuera y hay 38 o 40, en el autobús vuelve a haber 21, luego te bajas y nuevamente 40... Tantos cambios de temperatura afectan a cualquiera, así que habrá que estar bien abrigado, seguir las pautas que seguimos en Doha y creo que todo irá bien. Además, al parecer, competir en calor se me está dando bien últimamente, con lo cual no es algo que me quite el sueño.

Nada más ganar en Getafe tuvo unas bellas palabras hacia Mariano Castiñeira, su entrenador en Lugo, fallecido en los últimos meses. ¿Qué ha aportado Mariano a su vida?

Es quien me ha inculcado todo lo que yo creo y todo lo que yo defiendo hoy en día. Mis primeros entrenadores en Viveiro son los que me iniciaron en el atletismo, pero Mariano fue la persona que me presentó el deporte, quien me ayudó a dejar Viveiro y ver cómo era realmente un atleta y cómo era en verdad el atletismo. También me ayudó a tener un plan de futuro de ser atleta con 26 o 27 años. Todas mis creencias y mis virtudes parten de todos mis entrenadores, pero especialmente de Mariano, porque fueron cinco años trabajando con él, desde que me vine a Madrid seguimos en contacto y creo que se lo merecía más que nadie.

Este año también ha debutado en la Diamond League. ¿Cómo está viviendo esta competición?

Es diferente, sobre todo por el nivel de estrellas que hay en el hotel. Son oportunidades que me dan para hacerlo bien y me gusta aprovecharlas. Se disfrutan como un niño pequeño, aunque cada vez menos porque te vas acostumbrando. Estoy feliz, me gusta estar en esos sitios.