PRESENTACIÓN EN OURENSE. Este mércores (12 horas) terá lugar en Ourense a presentación do Campionato de España de media maratón de piragüismo. O presidente de Deputación de Ourense, Manuel Baltar, intervén neste acto de presentación do IV Campionato de España de media maratón de piragüismo, que terá lugar o 28 e 29 de maio en Muíños. na cta estará acompañado do alcalde de Muíños, Plácido Alvarez; o presidente da Federación Galega de Piragüismo, José Alfredo Bea; e o xefe do servizo de Deportes da Xunta en Ourense, Manuel Pérez. Vai facerse o acto no Complexo Turístico do Corgo (Muíños). REDACCAIÓN