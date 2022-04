Campionato de España sub 17 e sub 15 en Arteixo

ESTREA A selección galega sub 17 puxo o broche de ouro á primeira xornada do Campionato de España que se celebra en Arteixo cunha goleada ante Canarias. Un dobrete de Antía Mayo e un gol de Candela deron os tres primeiros puntos da primeira fase do Campionato de España á Selección Galega sub 17 ante o combinado de Canarias. Máis de 500 nenos e nenas gozaron da estrea das nosas en directo desde as bancadas do campo de Pastoriza. O domingo (10.30 horas), as nosas pecharán esta primeira fase enfrontándose á selección de Extremadura. Tamén a selección Galega sub 15 arrincou a primeira fase do campionato de forma inmellorable, cunha solvente vitoria (3-1) ante Canarias no choque inaugural do torneo. REDAC.