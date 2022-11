Cano ve al Dépor en la parte alta y habla del fichaje de Lucas Pérez

A Coruña. Óscar Cano, entrenador del Deportivo, se mostró convencido de las posibilidades de su equipo y aseguró que se ve en lo “alto de la clasificación”, aunque marcha sexto, fuera del playoff de ascenso, a cinco puntos del líder, el Córdoba.

“Venimos de estar bien y yo me veo en lo más alto de la clasificación, pero tenemos otros rivales con los que hay que jugar. Esperemos salir bien de estos seis partidos que tenemos por delante hasta final de año y vamos a centrarnos en un gran equipo como la Cultural”, dijo en referencia a su siguiente rival en Primera Federación.

Cano advirtió de que quedan en 2022 “seis jornadas con muchos enfrentamientos directos”, entre ellos los que el Deportivo afrontará con el Córdoba y el Racing de Ferrol, pero puso el foco en el más inmediato, el del domingo con los leoneses en el Estadio Abanca-Riazor.

“Es una de las mejores plantillas de la Cultural Leonesa. Antes de firmar por el Deportivo, le decía a Felipe Llamazares, director deportivo con el que tengo buena relación, que me parecía una de las mejores plantillas de los últimos años, es un equipo que tiene mucho gol, un buen equipo”, indicó.

El técnico también habló del mercado, con el nombre de Lucas Pérez, delantero del Cádiz, nuevamente sobre la mesa del Deportivo, que intentó su contratación, sin conseguirlo, en el mercado de verano.

“Desde el club no tengo ningún tipo de información. Les di dos días (al equipo) y me fui a Granada a ver a la familia y realmente, lo digo con honestidad, no hemos hablado del caso. A cualquier entrenador que le preguntes te va a decir que sí por cualquier jugador que esté en Primera”, precisó. Cano precisó que el “ruido” que genera Lucas es porque está de vacaciones en A Coruña. EFE