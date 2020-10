Caras nuevas pero el mismo gen competitivo en un Victoria FC que abre la Liga ante el CD Valladares

1.ª nacional femenina Tras el cierre de la competición en marzo, y con la incertidumbre sobre el nuevo sistema de competición y la fecha para el inicio de la Liga, este fin de semana arranca por fin la Primera Nacional Femenina para el Victoria FC. El equipo compostelano inicia su cuarta campaña en la categoría de bronce del fútbol español mañana a las 11.30 horas visitando al CD Valladares en A Gándara en el debut del Grupo 1A que también cuenta con el At. Arousana, Deportivo B, Mos, Umia, Sárdoma, Viajes Interrías y Victoria CF. “El covid nos privó de saltar al césped pero no de entrenar. Las jugadoras siguieron trabajando individualmente y nunca las vi tan comprometidas. El día que pudieron pisar de nuevo el campo estaban súper ilusionadas, les tardaba empezar con las tareas y así fue la pretemporada. Esa ilusión, esas ganas pudieron con las restricciones, los protocolos, el ‘abandono’ que sufrimos por algunas administraciones, y más contratiempos que nos pudieron surgir”, relata el entrenador Javier García Rouco Chivi. “Estamos listas para empezar a competir”, asevera. Ante la salida de hasta 5 jugadoras titulares, el Victoria FC optó por buscar recambio en la base con futbolista del equipo B y con dos jugadores que acaban su etapa en categoría infantil. Pero no faltará el gen competitivo y las ganas de superarse. “Nuestro objetivo es crecer un poco más como club”, añade Chivi que prevé un duelo complicado ante un Valladares siempre fuerte, “sobre todo en su casa”. c.g.