Carlos Alcaraz celebra su número 1 venciendo al búlgaro Grigor Dimitrov

París. El español Carlos Alcaraz celebró que mantendrá su número 1 mundial al menos hasta las Finales ATP de Turín de mediados de noviembre con un triunfo ante el búlgaro Grigor Dimitrov (n.28), por 6-1 y 6-3 que le permite avanzar a los cuartos del final de Masters 1.000 de París-Bercy.

Allí, se enfrentará al ganador del duelo entre el ruso Andrey Rublev (n.9) y el danés Holger Rune (n.18).

El número 1 del mundo más joven de la historia (19 años) seguirá en su puesto, pase lo que pase, al menos hasta las Finales de la ATP que se celebran del 13 al 20 de noviembre, debido a la eliminación en el París-Bercy de su compatriota Rafa Nadal, número 2 del mundo y quien cedió a anoche ante Tommy Paul (n.31).

El murciano, quien apenas tuvo un momento de duda en la segunda manga, tuvo un partido más tranquilo que en la ronda anterior ante el japonés Yoshihito Nishioka (n.38), vencido por un doble 6-4.

En una hora y 11 minutos, prácticamente el mismo tiempo que empleó ante Nishioka, Alcaraz estuvo menos incisivo en su servicio y fueron los errores de Dimitrov (24 no forzados) los que allanaron su camino a la victoria. “Hoy mostré mi mejor nivel, él (Dimitrov) no lo hizo, pero seguro que nos volveremos a encontrar y será diferente”, indicó el joven español, en declaraciones a pie de pista.

Su buen porcentaje de resto y acertadas subidas a la red también contribuyeron a su triunfo sin sobresaltos, excepto cuando en el quinto juego del segundo set el búlgaro le hizo una rotura y desperdició dos bolas para ponerse 4-3.

Al murciano le esperan dos jugadores en alza en los cuartos, Rublev -clasificado matemáticamente paras las Finales ATP- y Rune, de 19 años.

“Mi objetivo es mejorar mi nivel cada día, cada etapa es más dura, hay jugadores más duros”, analizó.

Rafa Nadal. Viene de caer en el Masters 1.000 de París-Bercy ante Tommy Paul y dijo que su intención es estar en las Finales ATP de Turín de mediados de noviembre. “En matemáticas suspendí, así que no sabría decirte porcentajes. Lo que opino es que voy a ir, no veo otro plan en mi cabeza si no ocurre nada de aquí hasta el domingo. Mi intención es estar allí”, comentó. EFE