Carreira do Cocido en Lalín este domingo con Julia Vaquero de estrela

ATLETISMO. O edil de Deportes de lalín, Avelino Souto, mantivo este xoves unha reunión de coordinación co

organizador do Club Atletismo Deza, Hernán García, e cos responsables de Protección Civil e Policía Local para ultimar os preparativos da XII Carreira do Cocido, unha edición especial, que se disputará este domingo, na que correrá o récord de España de 5.000, Julia Vaquero, e que conta con récord de participación que supera as 1.000 persoas

inscritas. Souto remarca que na organización participará un dispositivo con máis de 60 voluntarios, a maiores de

Protección Civil e Policía Local, a quen lle transmite un agradecemento especial. O sábado abrirase a recollida de dorsais de 10 a 13 horas e de 17 a 19 horas no Lalín Arena, na porta que xunto ás oficinas de Radio Lalín. Os horarios da carreira: 10 h. dorsais e 11 h. saída. ecg