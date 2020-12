Carrusel Baloncesto, triple de radio

“El baloncesto era un deporte nuevo, joven y había mucho interés en su impulso comercial. En la SER, ese Carrusel nos entusiasmaba a todos. Las conexiones eran buenas. Íbamos con la móvil a los pabellones. El técnico conectaba todo. Los inalámbricos iban bien... Era la época de los micros largos y rectangulares. No me podía creer lo de estar allí entrevistando a Martín , Romay , Iturriaga ... Un año antes, los veía por la tele. Estaba cortado, lógico”.

PERIODISMO Paco Grande, periodista de TVE, ha destacado en los últimos años gracias a Conexión Vintage, en Teledeporte, rescatando imágenes del ayer que se comentan con entrevistas. Mucho antes hizo radio. Lo reivindica en charla online con EL CORREO. “Al inicio, quería trabajar en la radio. Y lo hice durante dos años en Deportes, en la Cadena SER. Ya estaban José Ramón de la Morena, Roberto Gómez, José Joaquín Brotóns y Manolo Lama. Brotóns debió ver algo en mi y me llamó para trabajar en su Carrusel Baloncesto de los sábados. Yo narraba el Caja Madrid o hacía inalámbrico en el Real Madrid o Estudiantes, con Manolo Lama en la cabina. Aquellos tiempos de entrevistas en la radio, me dieron una soltura que luego me ha venido muy bien la tele. Aprendí mucho junto a Brotóns y Lama, dos fuera de serie en el más amplio sentido de la palabra. Brotóns llegaba cinco minutos antes al estudio, sin papeles, ni apuntes y bordaba el carrusel. Lama, llegaba con una hoja y un boli a la cabina pero empezaba a narrar y llenaba todo el espectro con sus detalles de lo que estaba pasando en la cancha. A medida que trabajaba con ellos entendía lo afortunado que era por estar allí, con esas estrellas, descubrí que mi pasión estaba en la radio pero no mi futuro. Logré una beca en TVE y dudaba entre la SER y TVE. Junto a aquellos dos monstruos, decidí que era mejor admirarlos desde la tele donde podía hacer mejor trabajo pero nunca he olvidado aquellos carruseles”.