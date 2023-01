Carvalhal pide el refuerzo de la plantilla del Celta para así evitar riesgos

El entrenador del Celta de Vigo, el portugués Carlos Carvalhal, insistió ayer, en la víspera de recibir al Villarreal en Balaídos, en la necesidad de reforzar la plantilla en este mercado invernal.

“Está detectada alguna que otra posibilidad que acreciente al equipo, así se lo he transmitido a Luis Campos y al presidente. Vamos a ver que sucede, pero mi confianza en esta plantilla es total”, afirmó en una conferencia de prensa. Eludió hablar de un posible regreso del jugador mexicano Orbelín Pineda, cedido al AEK de Atenas, y aseguró no conocer al chileno Clemente Montes, al que en su país vinculan con el Celta.

“Ya dije que no voy a hablar de jugadores que no están aquí. Orbelín es del Celta, pero ahora no está aquí. Solo puedo decir que es un buen jugador”, respondió el técnico al ser cuestionado por la posibilidad de cancelar su cesión. Sobre Montes, delantero del Universidad Católica, indicó: “No conozco a todos los jugadores del mundo aunque me gustaría, y a éste no lo conozco”.

Carvahal, afirmó que su equipo tendrá que hacer un partido “casi perfecto” para derrotar al Villarreal, un rival que llega a Balaídos “con mucha moral” tras ganar sus últimos seis encuentros entre Liga y Copa del Rey.

“Jugamos contra un rival muy fuerte, que viene con mucha moral por sus últimas victorias. Tiene muchos puntos fuertes pero también alguna debilidad. Vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para ganar”, advirtió el técnico portugués.

Carvalhal reconoció que la victoria frente al Elche ha reforzado la “confianza” de su plantilla, aunque él cree que el punto de inflexión fue el choque ante el Sevilla (1-1) por la imagen que ofreció en ese partido a pesar de no haber ganado.

“Las victorias dan confianza, refuerzan la moral, pero tenemos los pies en el suelo. El Villarreal viene de ganar al Real Madrid, pero nosotros queremos los tres puntos”, comentó el preparador celeste, quien confirmó que todos los jugadores están disponibles para este choque.

Elogió al joven Gabri Veiga, de quien dijo que “tiene un gran futuro, con unas condiciones no muy comunes en los equipos porque tiene mucho gol a pesar de ser un centrocampista”, y reveló que mantuvo una conversación con el delantero noruego Jorgen Strand Larsen para trasladarle su confianza.

“Nuestra confianza en él es muy grande. A veces, cuando un delantero no hace goles lo mejor es sacarlo del once para que pueda respirar un poco”, explicó sobre su suplencia en el Martínez Valero.

Y destacó el crecimiento que está experimentando su equipo a nivel defensivo. “Cuando se construye una casa es importante buscar los pilares”, sobre todo a balón parado, afirmó. “Sólo hemos encajado un gol en esas acciones de estrategia”, subrayó.