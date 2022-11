Carvalhal ya dirige al Celta después de firmar un contrato por dos años

··· A los 56 años, Carlos Carvalhal reconoce que “he jugado en Chaves, a 10 kilómetros de la frontera de España, he ido muchas veces a Riazor y Balaídos, la proximidad con el fútbol español es muy grande, hay una conexión muy fuerte. Después de haber seguido muchos años el fútbol español, quiero que se dé entrenar en la Liga”, según aseguró en una entrevista con EFE a finales de agosto. Apenas tres meses después ese sueño lo cumplirá en Balaídos, en donde iniciará su camino para triunfar en España, para emular a su compatriota Jose Mourinho. Al técnico luso le gusta aplicar la filosofía, “la ciencia de los porqués”, al fútbol, en el que, sostiene, “no está todo inventado”. “Me gusta cuestionar las cosas y hace falta creatividad, no solo en los jugadores, también en los entrenadores. El Braga defendía en tres sistemas diferentes, de una forma creativa, y eso también entusiasma al jugador, les pone a pensar”, destaca. Acostumbra a repartir muchos minutos entre todos sus jugadores y no le tiembla el pulso si tiene que apostar por los más jóvenes.