Chega a Cerceda a Copa 5x5 de Balonmán na rúa

Balonmán. “A Copa 5x5 Deputación da Coruña - Balonmán na rúa” chega esta fin de semana á súa segunda sede, Cerceda (Campo da Feira da Silva), coa experiencia do éxito acadado hai sete días en Carballo. A Copa 5x5, promovida pola Deputación e organizada pola Federación Galega de Balonmán, leva este deporte ás rúas de sete concellos da provincia da Coruña, nun proxecto dirixido a nenas e nenos de 6 a 11 anos, que se achegarán a este deporte dunha forma lúdica e divertida. A competición de Cerceda, que comezará mañá venres (a partir das 16.30 horas), contará con 24 equipos (12 na categoría benxamín e 12 alevín) e preto de 200 rapaces e rapazas, que van desfrutar do balonmán nun entorno diferente. Xogarán nunha pista de mini-balonmán ao aire libre con bancadas para 250 persoas para que familias e afeccionados poidan gozar vendo en acción aos máis pequenos. A pista conta con marcador electrónico, megafonía e speaker. Ademais o domingo retransmitirase por streaming toda a xornada, na que se xogarán as semifinais e as finais. A Copa 5x5 Deputación da Coruña – Balonmán na Rúa conta con sete probas clasificatorias (Carballo, Cerceda, Ferrol, Muros, Arzúa e Ribeira) e a gran final, que se disputará en Camariñas, coa participación dos seis campións das probas anteriores. Os equipos participantes deberán ter un mínimo de 5 integrantes ademais dun/ha responsable (de máis de 16 anos). A.Couce