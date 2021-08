Chipi: “Queremos formar parte del grupo que vuelva a hacer brillar a este club”

Ilusión, claridad de ideas y decisión. Y un objetivo metido entre ceja y ceja: devolver al Santiago Futsal a la elite nacional. Todo eso mostró José Carlos Martín, Chipi, en su presentación en Sar como nuevo entrenador del equipo que sigue siendo para él “referencia de trabajo y de metodología”, aunque ahora atraviese horas bajas. Firma por un año ampliable directamente a otro en caso de ascenso, y pactada su continuidad para los siguientes si su trabajo convence. Lo apoya su propia metodología, la que aprendió en el Santiago Futsal con Venancio, cuando entrenó al filial... en Segunda B.

OBJETIVO. “Si te digo que es ascender y no sale, vas a decir que es un fracaso; si digo que no quiero ascender, te estoy mintiendo, en mi cabeza sé que quiero y creo que el equipo tiene potencial para ascender. Lo diplomático: tenemos un equipo con potencial para ascender, si las cosas salen bien vamos a ascender pero en el deporte hay una posibilidad de que nos quedemos cerca, que no salga. Yo vengo porque quiero ascender al club. Me facilitan dos años, no tenemos esa exigencia, pero si podemos lograrlo en el primero no lo vamos a dejar para el segundo. Pero que el equipo va a competir y va a estar cerca de pelearlo, seguro”.

CONFIANZA. “Todos los que venimos tenemos muy claro a dónde venimos y por qué venimos. Sabemos que queremos estar aquí, creemos que el Santiago puede volver a brillar: queremos formar parte de ese grupo que vuelva a hacer brillar a este club”.

PROYECTO. “El que me presentan, la idea que tiene el club, es crecer: a ver si podemos llevarlo a donde estaba, volver a los orígenes, a ese camino que hicimos hace mucho tiempo que nos llevó a ser un club de elite y una referencia y una metodología de trabajo, un modelo dentro de Galicia y uno de los mejores clubes de España. Vamos a trabajar con muchísima humildad y en silencio para ver si nuestro trabajo hace mucho ruido”.

GALLEGO. “Está claro que en Segunda B somos menos apetecibles y vamos a intentar este año pelear por esa vuelta a Segunda. La idea es galleguizar el equipo, buscar esos nuevos jóvenes talentos, esos Pola, Rubi, Quintela, Pazos... Rubi es el ejemplo de lo que queremos: no es un virtuoso de nada pero es un excelente jugador. Tenemos que apostar por esa gente de nuevo, trabajar mejor en los juveniles. El proyecto que empieza de cero y el DNI no influye: queremos traer a un jugador de 17 años”.

PLANTILLA. “La columna vertebral: portero, cierre, dos armadores, la tenemos. Nos faltaría ahí un pívot, que estamos trabajando y a ver si aparece en el mercado uno bueno, bonito y barato. Tampoco nos quitan el sueño: en los jugadores que van a venir a probar y en la gente de la base vamos a encontrar esos jugadores que con nuestro trabajo y dándoles esa experiencia, haciéndolos importantes, van a subir el nivel. Si llegan dos jugadores que están muy encaminados, la plantilla es de garantías para competir; y si llega otro que ahora está lesionado, sí que seríamos candidatos al ascenso. La idea es jugadores jóvenes con potencial, a poder ser santiagueses o de la zona, y gente que tiene ese nivel pero que por algún motivo lo dejó”.