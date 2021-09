Chiqui Barros reitera su confianza en Sarai Carro y Ángela González

Santiago. El poner en la mano en el fuego, el creer sin fisuras en quien tienes al lado, es uno de los grandes objetivos cuando se trata de crear grupos, cuando se busca eso que tanto se repite en el deporte de “conformar equipo”. En el Institutos de Compostela-Xunta de Galicia son conscientes de sus limitaciones. Saben que no son el club con más presupuesto ni mejores medios, que no son el plantel más rápido, más físico ni el de mayor potencial y calidad, pero en lo que nadie les supera es en confianza en el compañero y con ese as en la manga han ido superando los obstáculos que no hace tanto parecían insalvables.

Chiqui Barros, su entrenador, es el primero en dar el paso adelante a la hora de avalar a cada una de sus pupilas y de ahí que insista en que la renovación de la columna vertebral del bloque que ha permitido al Rosalía llegar y mantenerse en la Liga Femenina 2 sea, ya, uno de los mejores fichajes para el curso 2021/22 que arranca aún en octubre. Tras sellar la continuidad de sus dos bases, Sara Corredoira y Blanca Manivesa, el técnico ferrolano está feliz de mantener a su lado a Sarai Carro y a Ángela González.

Capitana. “Sarai es la capitana, es de las jugadoras que más ha crecido en estos tres años. Es muy importante en el vestuario, hace muchas cosas que no aparecen en las estadísticas, de las jugadoras que más tiros abiertos que para otras mejora y en una posición en que tiene que sufrir mucho, muy delicada, porque juega casi siempre en desventaja física ya que la utilizamos casi siempre frente a gente más grande y más pesada que ella”, describe Chiqui Barros a la alero de 22 años.

“Es una jugadora muy buena en movimiento, en contraataque, otra de las nuestras porque es el cuarto año que estoy con ella y sé lo que sacrificó este verano pues me pidió entrenar a nivel individual y trabajamos mucho en Ferrol. Valoro cuando ves que la gente quiere mejorar”, enfatiza el entrenador del Institutos de Compostela-Xunta.

No se olvida Chiqui Barros de lo más importante: “Es muy buena persona y alguien a quien le tengo un especial cariño”.

la debilidad. También de 22 años, Ángela González es otro de los ojitos derechos del entrenador del Rosalía. “Es una de mis debilidades. Puede jugar de 1, de 2, de 3 y de 4, tiene el baloncesto en el cerebro, es muy lista, tiene muy buena mano, pasa bien... para mí lo hace bien todo y además tiene también ganas de mejorar y de crecer. Pongo el último balón en sus manos con total confianza”, subraya el técnico departamental.

Porque insiste Chiqui Barros en que está rodeado de “jugadoras jóvenes, jugadoras de Liga 2, jugadoras que es el primer año que han competido de verdad en Liga Femenina 2 y tengo que creer en ellas y creo de verdad”. “Sé que hay jugadoras mejores y con más físico, pero me gustan mucho ambas porque son además un seguro de vida en el vestuario por su total compromiso”, reitera el gallego. C. GUILLÉN