Chiqui Barros: “Será más complicado pero a la vez también más ilusionante”

Santiago. La intención es comenzar la pretemporada el lunes 30 de agosto. Por delante quedaría poco más de un mes de preparación de cara a un inicio de Liga que medirá, ya en su jornada inicial del sábado 2 de octubre, al Institutos de Compostela Xunta y al Vega Lagunera Adareva de Tenerife.

Gran parte de los deberes están hechos, confirmada la continuidad de Chiqui Barros al frente del proyecto y de la dirección de la cantera femenina colegial, también la columna vertebral de su bloque sénior se mantendrá un año más, con lo que faltan tan solo por perfilar qué jugadoras foráneas ayudarán a dar el salto en calidad, físico y experiencia para afrontar una Liga Femenina 2 que, si bien ha bajado un escalón por la creación de la LF Challenge, perpetuará, o incluso aumentará, su nivel de exigencia.

Los viajes a Melilla, Andalucía, Canarias o País Vasco pondrán en jaque no sólo al plantel dentro de la cancha, si no que testarán semana tras semana la fortaleza mental de un grupo que de nuevo apuesta por jugadoras universitarias, no profesionales, para las que la palabra conciliación significa hacer encaje de bolillos.

Y es que la reestructuración de las categorías FEB con la creación de esta nueva segunda división (formada por los 2 equipos descendidos desde la LF, los 10 participantes en la Fase Final de la LF2 que no lograron el ascenso, los 3 conjuntos que quedaron quintos en sus respectivos grupos así como el mejor sexto) obligó a reordenar una Liga Femenina 2 que este curso duplica el número de kilómetros en los desplazamientos, un gasto extra que clubes como el Maristas Coruña ve inviable afrontar y de ahí su actual campaña de captación de fondos para obtener los 7.000 euros que garanticen su continuidad.

Rivales más poderosos. En el Rosalía el presupuesto está garantizado, aunque una vez más toque pelear con rivales más poderosos en el aspecto económico. Sin embargo, Chiqui Barros asiente cuando se le cuestiona si la nueva configuración del campeonato multiplica el grado de dificultad. “Había equipos muy poderosos que ya no están pero el nivel medio sube porque hay clubes que están fichando mucho y muy bien. Por eso para nosotros no es igual, si no más complicado porque el grupo es terrible en el tema de viajes y porque los segundos años son más difíciles”, medita el ferrolano al tiempo que recuerda que, con los mismos recursos, el club compostelano seguirá apostando por “seguir metiendo gente joven”.

“El tema de los viajes nos dificulta porque son casi todas estudiantes, universitarias o de Bachiller. Pero el tener este sello nos hace estar más orgullosas si cabe”, afirma el entrenador del Institutos de Compostela. “Nos costará, porque la media de edad será aún más baja, y tenemos que acertar a la hora de traer una o dos jugadoras que nos den el nivel que nos dio Leticia el año pasado”, sigue. “Será más complicado pero a la vez más ilusionante. Cuando más difícil, más bonito es el reto”, cree. c.guillén