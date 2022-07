Chus Mateo: “Quiero un baloncesto rápido y colaborativo, de equipo”

Madrid. “Un equipo en el que todos sean capaces de tomar decisiones”: esa es la idea con la que Chus Mateo llega al banquillo del Real Madrid, desde donde quiere ofrecer “un baloncesto rápido y colaborativo, en el que se vea que un equipo es un equipo”.

“Lo importante es que la química prevalezca por encima de todo”, dijo en declaraciones a los medios del club. “Tenemos que tener un grupo que se ayude, en el que los egos estén por detrás del colectivo y que todos rememos en la misma dirección para que el que triunfe sea el equipo y el escudo del Real Madrid esté en lo más alto”.

Mateo entrenará al Real Madrid durante las dos próximas temporadas en sustitución de Pablo Laso, del que el Real Madrid prescindió por razones médicas tras sufrir el técnico un infarto.

“Pertenecer al Real Madrid significa estar en el mejor club del mundo. Siempre he sido muy madridista, me ha gustado ver todos los partidos del Real Madrid de baloncesto, me enganché desde muy pequeño. Es una ilusión y un sueño formar parte de esta etapa... Es un reto y una responsabilidad grande. Me encantaría formar parte de todas esas alegrías que los aficionados desean”, insistió y añadió: “En el Real Madrid siempre se pide ganar”. EFE