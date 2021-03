Comeza a reactivar o sector o Clúster da Industria do Deporte de Galicia

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, mantivo unha xuntanza de traballo coa xunta directiva do Clúster da Industria do Deporte e do Benestar de Galicia, tras a súa recente constitución en xaneiro.

Lete Lasa destacou que “Galicia é líder” nacional “en crecemento da participación cidadá na práctica deportiva, especialmente nas zonas rurais”. Estímase que case un 40% da poboación galega practica deporte habitualmente. O sector deportivo galego conta con máis de 2.000 empresas que xeran un volume de actividade superior aos 1.600 millóns de euros e 12.000 postos de traballo, sendo moitas líderes nacionais, e estando algunhas delas empezando internacionalmente. Galicia conta cun alto número de infraestruturas deportivas.

Coa COVID, o sector reduciu a súa actividade. O Clúster busca grandes proxectos sectoriais; fomentar a transferencia de coñecemento; propiciar a colaboración público-privada e instrumentos de financiamento; crear postos de traballo; fomentar a captación de investimentos; favorecer a internacionalización; proporcionar recursos, formación e asesoramento; e fomentar hábitos saudables. ECG