Comeza a temporada de pesca fluvial con máis de 41.000 licenzas, 4.000 máis que o ano anterior

A temporada de pesca fluvial comezou este domingo na maior parte dos ríos galegos con máis de 41.000 licenzas expedidas fronte ás 37.000 do ano pasado, un símbolo de "volta á normalidade". Con motivo da primeira xornada para a pesca de troita, a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, visitou un tramo do río Landra. No acto explicou que a temporada se estenderá até o 31 de xullo. Ademais, destacou que, do mesmo xeito que a temporada pasada, os luns serán inhábiles para pescar, excepto en festivos nacionais ou autonómicos, e os xoves serán hábiles para a modalidade de pesca sen morte en todas as masas de auga, excepto o 14 de abril (Xoves Santo), no que se poderá exercer a actividade segundo a modalidade de pesca autorizada en cada coto.

Fronte ás 37.000 licenzas expedidas o ano pasado, esta temporada tramitáronse 41.225 licenzas en Galicia. Segundo a directora xeral de Patrimonio Natural isto significa que hai unha "volta á normalidade" após dous anos marcados polo covid. Belén do Campo desexoulles aos 8.822 pescadores con licenza na provincia de Lugo unha "boa temporada" e aproveitou a ocasión para resaltar á "gran riqueza natural" da zona, xa que se inclúe dentro da Rede Natura 2000 e na Reserva da Biosfera Terras doMiño.

Así mesmo, anunciou que o Landra será un das 50 canles fluviais que se beneficiasen do 'Proxecto Mil Ríos' impulsado pola Xunta cos fondos europeos 'Next Generation' en materia de biodiversidade. En concreto, será nun tramo do coto sen morte e 1,8 quilómetros de lonxitude e que alberga máis de sete hectáreas. Do Campo estivo acompañada no acto do delegado territorial da o Xunta en Lugo, Javier Arias, o alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo, o tenente de alcalde de Begonte, Luís Luaña, os axentes vixiantes da zona e a entidade colaboradora de pesca, a AsociaciónDeportiva Río Landra.

PERÍODOS. Aínda que do Campo anunciou que a temporada oficialmente termina o 31 de xullo, nos cotos con convenio alargouse até o 30 de setembro na modalidade de pesca sen morte. Ademais, aínda que a temporada xeral empeza este domingo, nas augas salmoneras, as de reo e nas de montaña comezará o 1 de maio. No caso da pesca de salmón, aínda que o período vai desde o 1 de maio até o 31 de xullo, poderase adiantar o seu fin en función do número de capturas e nos tramos compartidos do río Eo e nos cotos do Ulla, o período terminase o 31 de xuño. Aínda que a temporada de reo xeralmente acabe o 31 de xullo, prorrogarase até o 30 de setembro nos cotos de Betanzos, Noia, Noval, OMbre, Padrón, A Ponche do Porto, Ribeiras, Segade, Trabal, Xuvia e Lambre. No caso dos cotos de Ponche Arnelas, Pontevea, Santeles,Sinde e Ximonde será até o 31 de agosto.

TAMAÑOS. Como normal xeneral, a Xunta informou de que se establece a posibilidade de capturar seis exemplares de troita ao día por persona, cunha talla mínima de 19 centímetros. Para o salmón establécese que se pode pescar un exemplar ao día por persona e cunha dimensión mínima de 40 centímetros ou 45 no caso dos cotos compartidos con Asturias. O cociente anual de peixe no río Ulla queda fixado en 30 salmóns, en Mandeo de 5, en Masma de 15, en Miño de oito, e no de Salmeán de 10 salmóns. No resto de cotos autorizados no río Eo non hai límite anual de captura. EUROPA PRESS