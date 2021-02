Como quien no quiere la cosa

RECAÍDA No aterrizó con buen pie el belga Eden Hazard en el Real Madrid, equipo al que llegó hace dos veranos y en este año y medio vestido de blanco apenas ha podido demostrar una pizca de la clase que atesora pues lleva más tiempo lesionado que en condiciones de jugar. Es más, son más de trecientos los días que lleva de baja desde que se enfundó la camiseta madridista y ahora, cuando acababa de salir de una lesión complicada, volvió a recaer y ya anuncian que será baja entre cuatro y seis semanas. Y siendo grave el tema, la cosa no pinta bien porque se trata de una recaída de su anterior lesión, con lo que la recuperación se torna algo más complicada y su participación en el próximo Europeo con Bélgica no está asegurada.