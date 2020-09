Composcleta achega o reto ‘30 Días en Bici’ aos veciños de Santiago

Santiago. Este ano o reto 30 días en bici movéuse do tradicional mes de abril ao mes de setembro. Por primeira vez a asociación Composcleta participa do reto para tentar aos cidadáns de Santiago de Compostela a usar a súa bici durante un mes de modo continuado.

O obxectivo é demostrar que moitos dos nosos desprazamentos habituais de lonxitude corta poden facerse neste medio de transporte e descubrir unha forma diferente e máis saudable de movernos en Compostela. O longo destos 30 días de reto moita xente descubrirá que moverse en bici non é tan complicado como pensaba e podremos captar algúns novos usuarios da bicicleta na nosa cidade.

A forma de participar no reto #30DíasenbicialTrabajo (https://www.30diasenbici.com/premios-30-dias-en-bici-al-trabajo-con-bikefriendly/) consiste en utilizar una app de móbil que anime aos participantes a facer kilómetros neste transporte. As persoas poden adherrirse ao reto a través da app #Bikefriendly, dispoñible para Android e iOS, que poden instalar no seu móbil. Unha vez que se instala poden buscar o grupo Composcleta para unirse a él. A partir de entonces, simplemente encendendo a aplicación e facendo Crear ruta (en modo ciclismo) estarán sumando kilómetros da súa ruta habitual ao traballo no reto dos #30DíasenbicialTrabajo. Ao final de cada ruta deben darlle a gardar e, se queren, poden publicar no muro da app.

O final deste mes, a organización, empresa e entidade local máis participativas e dinamizadoras serán reconocidas nos Premios 30 Días en Bici al Trabajo con Bikefriendly 2020 e obterá unha certificación gratuita como Cycle Friendly Employer.

Ademáis, o Bikeshero máis activo/a recibirá como premio unha escapada de fin de semana nun aloxamento Bikefriendly e tamén terá lugar o sorteo doutra escapada entre todas as persoas que participen sumando pedaladas nos grupos da app e que rexistren desplazamientos en bici todos os días de septembro con al menos 30 kilómetros en total.

Pola parte de #Composcleta premiaremos tamén ao socio máis activo. ecg