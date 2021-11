Compostela-Avilés: cuando sobran los motivos para volver a vencer

El Compostela culminará esta tarde un mes de noviembre de máxima exigencia, enfrentándose de nuevo a un rival que ocupa la parte alta de la clasificación y que se presentará con galones en el Vero Boquete (17.00 horas). El Real Avilés llega a San Lázaro en tercera posición y como uno de los firmes candidatos a luchar por el ascenso. Ante él, el cuadro de Rodri Veiga intentará recuperar sensaciones con una victoria que le permita regresar a los puestos de play-off.

No obstante, no importa demasiado la clasificación a estas alturas, sino más bien los puntos y la diferencia con los de arriba. Desventaja mínima entre el Compostela y el pelotón que persigue al Unión Adarve, con solo un punto de distancia con el grupo de cuatro equipos empatados en el segundo puesto, pero ya a siete del liderato. Ganar es más necesario que nunca, y para hacerlo sobran los motivos.

Después de un mes de noviembre que presentó al Compostela la cara más cruda del calendario el reto será cerrarlo con una victoria sobre uno de los gallitos. El Real Avilés está diseñado para luchar por el ascenso, incluso de forma directa, aspirando al primer puesto. Por eso, derrotar esta tarde al conjunto asturiano solo vale tres puntos en la clasificación, pero con un valor simbólico añadido. “Creo que lo necesitamos, ganar a un rival de esa entidad te va a dar un plus de confianza”, expresaba Rodri Veiga, entrenador compostelanista, en la previa del encuentro.

Ganar también se antoja importante por el escenario. El Compos vuelve al Vero Boquete, a su hogar, allí donde debe hacerse fuerte. En una liga tan igualada como la del grupo I de Segunda Federación, donde rascar puntos a domicilio es una tarea harto difícil, asegurar los réditos como local es fundamental para pelear por las posiciones nobles.

El partido servirá como termómetro para comprobar cómo ha sentado la primera derrota en el seno del vestuario blanquiazul, que hoy vestirá de negro en apoyo a la lucha contra la violencia machista. El de Navalcarnero no fue precisamente el peor partido del curso, pero aun así Rodri tiene claro los aspectos a mejorar. “Hacemos cosas muy bien pero en determinados momentos no competimos todo lo bien que la categoría demanda. No me refiero a ser agresivo o dar patadas, sino a la toma de decisiones, tomar la decisión más acertada en cada momento”. A esa toma de decisiones, y a luchar por la victoria tres semanas después, no podrá contribuir Guille Torres, que permanecerá un par de semanas de baja por una microrrotura muscular.

El Avilés se presentará a la cita tras sufrir un correctivo contra el Pontevedra (0-3). El conjunto asturiano, con solo una derrota a domicilio, destaca por su veteranía, “sabe en todo momento lo que tiene que hacer”, explica Rodri.