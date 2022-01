Compostela-Pontevedra: tras la gran espera llega el mejor cartel

Llegó el día. Más de un mes después el Compostela regresa a la realidad de la liga, a la esencia de la competición en Segunda RFEF. Y lo hace recibiendo al gran favorito al ascenso, un Pontevedra que llega al Vero Boquete con la intención de seguir el ritmo del líder Unión Adarve y dejar por el camino a un rival directo como el cuadro de Rodri Veiga.

Desde las 17.00 horas se prevé uno de esos choques que crean afición. El colorido no faltará en las gradas del estadio de San Lázaro, las que se prevé registren la mejor entrada de la temporada. Las estimaciones desde Pontevedra apuntan a que habrá no menos de doscientos aficionados apoyando a su equipo. Se harán oír, de eso no cabe duda. Como tampoco de que la afición compostelanista se hará notar. Porque hay ganas de fútbol en Santiago, más de un mes sin competición es demasiado, y la hinchada lleva toda la semana contando las horas para que el balón ruede de nuevo.

Una de las claves del choque en clave compostelanista será, precisamente, que no se note el largo período de inactividad. Semejante parón viene provocado por las vacaciones de Navidad, a las que siguió el aplazamiento del encuentro ante el Salamanca por un brote de covid en el equipo salmantino. Encuentro del que, por cierto, dos semanas después, nada se sabe todavía.

Es un partido grande, un derbi, segundo contra tercero, además, y nadie se lo quiere perder, aunque algún jugador llegará más justo después de no haber podido entrenar con normalidad con el grupo. El coronavirus se cruzó en los planes de la SD durante el parón y la reincorporación de los positivos a los entrenamientos ha sido progresiva. Rodri Veiga recupera a Pablo Antas y a Guille Torres, quienes han dejado atrás sus respectivas lesiones. En el Pontevedra Ángel Rodríguez también tiene apto a todo su plantel, en el que destacan dos excompostelanistas de primer año como David Soto y Brais Abelenda, ambos asentados en el once del cuadro granate.

El Pontevedra es segundo en la clasificación, a cinco puntos del líder y con seis sobre el Compostela, pero con un partido más disputado. La SD no pierde ni encaja goles desde el mes de noviembre.