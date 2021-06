Compostela, sede dos Autonómicos da milla e dun quilómetro en ruta

Santiago. Grandes citas co atletismo este domingo en Compostela. A concelleira de Deportes, Esther Pedrosa, xunto co delegado da Federación de Atletismo de Santiago e vicepresidente da estrutura territorial da Federación, Iván Sanmartín, presentaron o XII Campionato de Galicia de Milla en ruta 2021 e das categorías sub-18, sub-20 e sub-23 e máster, así como o XII Campionato de Galicia de un quilómetro en ruta das categorias sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16.

Con máis de 400 atletas xa inscritos, as probar desenvolveranse mañá entre as 10.00 e as 13.40 horas nos arredores da Praza de Galicia.

Iván Sanmartín destacou o récord de participación con lista de espera incluso pois o límite en cada proba é de 10-12 atletas “e en algunhas probas programamos dúas saídas cunha diferencia de 20 segundos para intentar coller ao maior número posible de atletas”. O delegado da Federación de Atletismo espera que este campionato “sexa o punto de inflexión para que esta milla sexa un referente a nivel nacional”. ecg