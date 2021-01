“Con el COVID entrar por mínima parece más factible que por puntos”

Estamos ya inmersos en una temporada de pista cubierta que presenta el Europeo y el Campeonato de España como citas principales. ¿Por dónde pasan sus objetivos?

Ahora mismo no sabes a ciencia cierta que se va a competir en una fecha determinada, por eso estamos haciendo una preparación para estar listos para hacer buenas pruebas cuando se pueda competir y después, si todo va bien, hacer otro pico de forma para ir al Campeonato de España. Y lo mismo para el Campeonato de Europa. Se trata de intentar que cada competición que haga este invierno sea de la mejor forma posible y no sea ir entrando, como solemos hacer, para luego llegar bien a las grandes citas.

El salto con el que ponía fin a la última temporada de invierno le daba el título de campeón de España en Ourense, delante de su gente. ¿Cómo recuerda aquel momento?

Yo llegaba muy bien a ese campeonato, porque estaba realizando competiciones buenas pero no me estaba saliendo la marca. Sabía que en el Campeonato de España si seguía con esa confianza y haciendo las cosas bien iba a hacer un salto largo. No sabía si me iba a dar el título o no, porque Eusebio (Cáceres) estuvo bien ese invierno pero tampoco acababa de coger el salto. En ese último intento pilló el de 7,91. Ese salto es muy asequible para mí y estoy para saltar mucho más. Y, efectivamente, así fue. Contaba que había saltado mucho más, pero luego, cuando salí del foso, miré que la caída no había sido del todo correcta y ahí perdí unos centímetros. Pero por suerte me dio el título.

Se colgó el oro con 7,93 m, una de sus mejores marcas de los últimos años que era, además, un gran punto de partida para luchar por la mínima olímpica, pero luego llegó la pandemia. En ese sentido, ¿le perjudicó el aplazamiento de los Juegos?

Al principio fue un choque, porque habíamos hecho un buen invierno y ya íbamos a hacer una preparación buena para el verano y afrontar el objetivo olímpico, buscando sacar puntos o la mínima. Luego, pensándolo bien, es una oportunidad. Me ayuda a acabar de recuperarme del todo del Aquiles y de la fascia plantar que tuve. Eso es una oportunidad para intentar llegar en un estado de forma mejor al 2021. No pienso que me perjudique, sino que es un plus para que el cuerpo vuelva a estar en su sitio, recupere bien y poder hacer una preparación más acorde y más completa. Yo venía del 2019 arrastrando el desgarro del Aquiles, de intentar ir al Mundial, que tampoco me salió, y después el invierno lo empecé muy tarde, aunque llegué muy bien a competiciones como el Campeonato de España. Fue a base de estar muy encima, trabajando con el fisio, cuidándome mucho...

De todos los medallistas gallegos en ese Nacional usted es el único que se entrena en Galicia. Triunfar desde casa también es posible.

Si en tu lugar de entreno y donde vives estás cómodo y tu cabeza está centrada en lo que quieres hacer al final estar en casa es un plus. Si no tienes distracciones y eres capaz de centrarte en lo que estás buscando, adelante. Es verdad que muchos están en Madrid, Barcelona... en los centros de alto rendimiento. Tienen esa exigencia de tener que estar allí y estar cumpliendo día a día, y buscan ese plus. En mi caso estoy muy cómodo aquí, las cosas no están saliendo como a veces me gustaría pero se está llevando a cabo todo bien.

¿Su preparación para asaltar la mínima olímpica va a ser la misma que tenía prevista para 2020?

Estamos intentando no desviarnos mucho de esa planificación que teníamos pensada para afrontar los Juegos en 2020. Todo dependerá de cómo vaya evolucionado el COVID, de que tengamos garantías de que ciertas pruebas se vayan a celebrar. Sobre todo vamos a ir preparando el cuerpo y haciendo buenos entrenos para estar bien en cada momento que toque competir. En cuanto a la mínima habrá que intentar asaltarla en la competición que veamos que es idónea. Y si por tema de protocolos tenemos acceso a algunos mítines también hacerlos para sumar puntos y buscar los Juegos.

¿Es este un ciclo olímpico más complicado que el de Río a nivel interno? A los Juegos van tres saltadores por país, y aun sabiendo que la mínima es prohibitiva, Héctor Santos ya tiene cuatro años más de experiencia, y ahí están Daniel Solís, el renacido Javier Cobián y, como siempre, usted y Eusebio Cáceres.

Por suerte estamos teniendo una época muy buena con la aparición de Héctor, saltando 8,19 como sub-23, Eusebio, que por fin vuelve a estar bien dejando las lesiones atrás. También sumas a Dani, a Javier Cobián, que llevaba un montón de años sin competir y está haciendo grandes marcas. La longitud española está teniendo muchas opciones y ojalá que vayamos tres. Está complicado por la mínima, porque 8,22 son palabras mayores, pero yo confío en que Eusebio podrá hacerla, y si no, por plaza va a entrar casi seguro. Y Héctor, más de lo mismo. Si no vuelve a tener más recaídas de las lesiones también estará peleando, porque cada año está progresando muy bien, es una clara opción. Y yo tengo que seguir con mi pelea anual e intentar estar con ellos.

Que haya más gente con posibilidades, más competencia en cada campeonato, ¿ayuda a mejorar?

A mí me ayuda. Tener rivales, que a la vez son tus amigos, y saber que si tú no estás al nivel te van a pasar, así como compartir grandes campeonatos con ellos me motiva, me ilusiona en cada entrenamiento, en cada competición. Y es una gratitud poder decir que estoy en unos Juegos, un Europeo o un Mundial con amigos, y a la vez rivales cuando estamos a nivel nacional. Eso ayuda.

¿Ve más asequible clasificarse para Tokio por mínima olímpica o a través del ranquin mundial?

Con la pandemia acceder a determinados mítines o competiciones está más complicado. Antes de todo esto tenías más o menos en cabeza que ganando el Campeonato de España ya tienes X puntos, y en ciertos mítines si lo haces bien y consigues una buena marca también suma. De esa forma parece más asequible entrar por puntos. Pero este año con el coronavirus va a estar más complicado, y en ese sentido la mínima, si estás en forma para hacerla, sería lo más factible.

En atletismo mucho se habla ahora del boom de las zapatillas mágicas, pero al salto de longitud, por el momento, todavía no ha llegado ningún calzado milagroso que vaya a ayudarle a conseguir la mínima.

Yo suelo saltar con Nike, o ahora que estoy usando las Asics, y no notamos ese drop que llevan las de carrera con esa plataforma. En saltos a día de hoy no hay una zapatilla que te dé ese plus. Además, sacaron la normativa de que las Adidas de longitud a partir de este año no se iban a poder utilizar, porque decían que el drop de adelante era superior al reglamentario. Son las zapatillas que se usaron toda la vida y yo creo que no era ninguna ventaja para un saltador. A día de hoy, en saltos, no hay una zapatilla que te haga saltar mucho más.