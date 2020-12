Con el reto de competir sin miedo ni complejos, así acude el Ulla Oil a Ferrol

Será el último arreón antes de poder afrontar unas mini vacaciones (incomprensiblemente hay jornada el día de Reyes), porque aunque el rival semeje a día de hoy invencible, si algo está dejando claro este Ulla Oil es que no hay nada que se pueda dar por hecho sobre su capacidad de adaptación, su rendimiento, su talento y su juego. El Rosalía visita esta tarde (17.00 horas) al líder invicto Baxi Ferrol en A Malata con un objetivo claro, competir, y la confianza de saber que tras la victoria de este jueves ante el Maristas (88-72) el camino hacia la permanencia sigue allanándose.

“Es la leche lo que está haciendo este equipo. Estoy muy feliz”, decía aún ayer un exultante Chiqui Barros. Duodécimo en la clasificación, empatado a 3 triunfos con Avilés, Cortegada, el propio Maristas y Arxil, insiste el técnico en aplaudir la evolución de sus jugadoras pues, pese a su amplia experiencia en los banquillos, no duda en asegurar que “es uno de los equipos que más satisfacción me ha dado entrenarlos”.

“Pero hoy toca dentista”, recuerda también el entrenador del Ulla Oil que se mide hoy a un equipo que ya dirigió durante dos temporadas (en la 2008/2009 devolvió al equipo a la fase de ascenso a la Liga Femenina tras un balance de 22 triunfos y 8 derrotas, y en la 2009/10 terminó con 16 victorias en el octavo lugar del grupo A) y que siempre será especial por ser el equipo de “mi casiña”.

“Sabemos cómo juegan, lo que hay que hacer, y por mucho que sean la mejor plantilla, una plantilla de Liga Femenina con unas jugadoras con muchísimo talento, vamos a hacer el mejor baloncesto posible”, asume. “Sabemos a dónde vamos y con quién vamos, pero iremos a competir, como siempre, sin ningún miedo ni ningún complejo. Que es lo que hay que hacer”, añade.

Porque la pregunta está en el aire: ¿A día de hoy es inviable ganarle a Ferrol, un equipo con una media de anotación de 86 puntos y que solo encaja 45? “No hay nada inviable. No me puede plantear salir a un partido pensando en no poder ganar”, asevera Chiqui Barros que apostilla: “Pero eso no está reñido con la norma de este año que es que en cada partido salimos con el mismo objetivo que es jugar el mejor baloncesto posible, que lo estamos consiguiendo, y hacer cosas que dignifiquen al equipo, a las jugadoras y a la competición”.

Modelos diferentes. Porque el entrenador ferrolano siempre defiende el modelo del Rosalía, formado por once jugadoras nacionales muy jóvenes, con una sola extranjera rookie de 23 años (Leticia Soares) “haciendo el juego que hacemos”. “Este es el tipo de equipo que debería haber en Liga Femenina 2 aunque los hay que tienen otros objetivos y tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que quieran”, sopesa.

“Nosotras sabemos a donde vamos. Es una plantilla extraordinaria con once jugadoras profesionales, todas las posiciones dobladas, tienen de todo, y es un rival que si estuviera en Liga 1 lo haría bien porque tiene mejor plantel que varios conjuntos de arriba. Siempre hay algo que hacer, pero todo pasa por jugar el mejor baloncesto posible, que el partido nos sirva para seguir creciendo”, continúa Chiqui Barros que arenga a sus jugadoras a mantener esta mentalidad “porque es la que nos está permitiendo rendir al nivel que lo estamos haciendo”.

SIn Julieta Mungo. Por parte del Ferrol será baja Julieta Mungo, con un golpe en el cuádriceps. El técnico Lino López describe al Ulla Oil como “un equipo muy móvil, que hace muchas variantes defensivas”.