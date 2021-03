La fe y la pelea no le bastan al Obradoiro para batir al Real Madrid

No parecía la mejor ocasión para romper la racha, y efectivamente el Monbus Obradoiro añadió una muesca más a su dinámica negativa. Dio la cara ante el Real Madrid en un duelo aplazado que en otras circunstancias habría bastado para marcharse de Sar con alegría y con la cabeza alta, pero se antoja cada vez más vital la victoria que alivie todos los males. Con la de este martes son ocho derrotas consecutivas o dieciséis en dieciocho jornadas. Los de Pablo Laso pisaron el acelerador en el último cuarto para imponerse (71-87).

La situación era complicada pero los de Moncho Fernández dieron la cara ante el líder, que ha perdido uno de sus 26 partidos en la Liga Endesa. Con problemas graves en la posición de base (no hay uno en plenitud de condiciones y tanto Álvaro Muñoz como Laurynas Beliauskas volvieron a ocupar ese lugar por momentos) y sin el mejor Laurynas Birutis, el Obra jugó a remolque desde los primeros instantes pero vio cerca la remontada en el ecuador del último periodo, hasta que los triples del conjunto blanco dinamitaron todas las opciones locales. Destacó Robertson con 18 puntos y 8 asistencias a pesar de sus cuatro pérdidas, así como Steven Enoch (catorce puntos y cinco rebotes), mientras en el bando madridista el protagonismo fue compartido con Carroll y Causeur como ejecutores en el tramo decisivo.

Al Obra le costó entrar en el partido a pesar de contar con su afición en la grada en formato cartón con la iniciativa puesta en marcha junto con Estrella Galicia. Quizá intimidados por el talento y los números del conjunto blanco, los locales fueron superados donde nunca puede suceder con un rival de este calibre: en determinación, en intensidad, en pelea. Se minimizó el factor Tavares sacándolo de la pintura con Cohen de pívot, pero aparecieron Laprovittola y Garuba para tomar carrerilla en el marcador, lo que obligó a Moncho Fernández a pedir tiempo (2-9, min. 4).

No había orden ni buenos tiros en ataque, y el cuadro santiagués tampoco mejoró con Oliver de base. Con su conocida capacidad para exprimir el rendimiento de cada error rival, el Real Madrid amenazó con dejar el partido visto para sentencia en el primer cuarto (4-20, min. 6). Entonces apareció Steven Enoch, el actual salvavidas del juego interior del Obra, y su asociación con Kassius Robertson encendió un halo de esperanza al final del primer parcial, ya con Álvaro Muñoz dirigiendo (16-23, min. 10).

IGUALDAD. Se sucedían las rotaciones en el plantel de Pablo Laso. Si había empezado con Taylor y Deck en las alas, en el segundo cuarto ya estaban Causeur y Abalde formando un dúo diametralmente opuesto. Un 2+1 de Enoch en una gran acción de Robertson comprimió todavía más el marcador, ya con un Obra intenso y con fe (19-25, min. 12), pero los blancos aprovecharon un par de robos en primera línea para despegarse (19-29, min. 12).

Moncho Fernández apostó por la defensa en zona y el ataque del Madrid vio menos abierto el camino al aro. Si en los primeros cinco minutos anotó veinte puntos, en los diez posteriores apenas sumó catorce. Eso permitió que el Obradoiro se acercase más con una serie de tres tiros libres de Daum de los que falló uno (29-34, min. 16). Entonces volvió a aparecer Laprovittola para dar otro estirón a favor del líder (29-40, min. 19) y un triple de Beliauskas evitó que el daño fuese mayor antes de dos tiros libres con los que Tavares cerró el cuarto (34-42, min. 20).

INTENSO. El Monbus Obradoiro era otro, una versión completamente distinta a la de los primeros minutos, y tampoco acusó la cuarta falta personal de Ozmizrak recién iniciado el tercer cuarto. Hizo daño Garuba con su presencia física, que aprovechó para encadenar dos 2+1 ante la bisoñez obradoirista. Volvió a estirarse el Real Madrid hasta mandar por trece puntos (39-52, min. 26), pero Robertson asumió la responsabilidad para mantener con vida al Obra. El desacierto madridista desde la larga distancia (0/7 en triples durante el tercer periodo) ayudó a que el partido no se rompiese definitivamente (49-58, min. 30).

Esa sequía desde más allá de la línea de 6,75 no se mantendría mucho tiempo, pero antes el Obra se permitió acariciar la remontada a pesar de que Thompkins castigaba en ataque los huecos de su defensa zonal (58-62, min. 32). Como ha pasado tantas y tantas veces en las últimas temporadas, el Real Madrid subió otra marcha cuando vio su victoria amenazada y los triples que no habían entrado antes empezaron a caer como fruta madura. Resumiendo, del 0/7 en el tercer cuarto los de Laso pasaron a un 7/9 en el último y así la victoria blanca era cuestión de tiempo. Apareció Carroll, inédito hasta entonces, y finiquitó las esperanzas del equipo santiagués. No dejó de intentarlo el Obra, que ya piensa en el duelo clave del sábado en la pista del Gipuzkoa.