“Con mi marca debería estar dentro pero entreno para hacer la mínima”

Abrió la temporada con el subcampeonato de España y un mejor lanzamiento de 53,80. ¿Cómo se encontró en la vuelta a la competición?

Noté que podía lanzar mucho más, lancé mal, me faltó ritmo y agresividad de competir. Normalmente siempre estoy perdida de ritmos en la primera competición. En Montijo (sede del Campeonato de España de lanzamientos largos de invierno) me noté bien de ritmo y segura pero me faltó chispa y garra de competir. En un campeonato nacional me pongo la chaqueta, la capucha y me aíslo de todo el mundo. Pero esta vez estuve hablando con unas y otras, y no me di cuenta hasta que mi entrenador me lo dijo.

¿Esperaba estar en mejores marcas a estas alturas?

Para ser la primera del año no espero gran cosa pero tenía buenas sensaciones y confiaba en venirme con 56 o 57 metros y los lancé calentado. Pero es la primera del año, en febrero, y normalmente hasta finales de abril o mayo no suelo empezar a competir.

De todas formas, los 53,80 metros suponen su mejor comienzo desde 2017 y el segundo mejor inicio de toda su carrera.

Mi mejor comienzo de temporada son 55 metros, la última semana de abril o primera de mayo, y yo empecé esta vez en febrero con 53,80. En 2018, cuando lancé 61 metros, a principios de mayo lancé 52, y las sensaciones son ahora mucho mejores que en esa fecha. Analizo todo y puedo estar contenta.

Y tras este Campeonato de España, ¿toca ahora pensar ya a nivel internacional?

La Copa de Europa (de lanzamientos) está aplazada y seguramente sea en abril o a principios de mayo. Es un buen punto de referencia. Yo espero volver a competir a principios de abril, pero la Copa de Europa y el Europeo de Naciones, a finales de mayo, son los puntos fuertes. En el Europeo por Naciones, como solo va un atleta por país, tengo que luchar con Arantza (Moreno) y la que esté mejor será quien vaya.

Cualquier competición está supeditada a la pandemia. ¿Afecta esta incertidumbre en su preparación?

Cuando fui a Montijo era con la intención de preparar la Copa de Europa, pero como se pospuso ya no preparamos el Campeonato de España, sino que fuimos aún cargando. Mi entrenador me planteó ir a hacer un test, y así también me volvía a meter en un Campeonato de España, que mi última vez fue en julio de 2018. Ahora estamos trabajando pensando en principios de abril.

No en abril, sino en verano, aguardan los Juegos Olímpicos.

Es el gran objetivo, es la cima. Sé que ahora me quedé a diez metros de la marca, que es una barbaridad, pero yo cuando lancé 61,25 en el 2018 una semana antes había lanzado 55, que era marca de la temporada, y dos antes, en torno a 52. Los 53,80 son una marca mediocre para mí, pero en esta época del año es un buen punto de referencia.