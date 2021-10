“Con un equipo que busca el contacto o te adaptas o estás muerto”

El entrenador del Compostela Rodri Veiga dio por bueno el punto conseguido por su equipo ante el Arenteiro en Espiñedo, sobre todo por la capacidad de adaptación de sus pupilos. El técnico blanquiazul lamenta los numerosos percances en forma de lesión.

Valoración. “En el cómputo general creo que tuvimos más ocasiones, pero ellos en determinados momentos llevaron un poco más el peso de partido. Este equipo lleva tanto tiempo sin perder aquí por algo, es un equipo que compite muy bien. Yo estoy relativamente satisfecho por como ha competido mi equipo”.

Buen punto. “Me gustaría haber jugado de otra manera, pero creo que nos adaptamos bien a lo que el partido requería. El punto lo doy por bueno. Me gusta más ganar, pero hay que ser consciente de las fortalezas del rival”.

Lesiones. “Tenemos a uno con un tobillo mal (Jordan), otro que se fue al hospital ahora porque no podía respirar (Rafa Mella), otro al que se le salió el hombro (Durán)... Cuando vienes a un campo de este estilo, con un equipo que busca el contacto, porque es una de sus fortalezas, o te adaptas o estás muerto. Nosotros nos adaptamos lo mejor que podemos y damos el punto por bueno”.

Aspecto negativo. “Nos faltó tener la pelota. Contra un equipo que hace ese fútbol directo tienes que coger ese segundo balón y tener paciencia”.

Por su parte Fran Justo, entrenador del Arenteiro, quiso felicitar a sus jugadores por haber sacado el balón al Compostela y haber impuesto su plan de partido.

Satisfecho. “Lo importante es lo que hace el equipo, las sensaciones. No es fácil que el Compostela, con su modelo que llevan trabajado durante tantos años, llegue la Espiñedo, tenga que parar el partido y el Arenteiro tenga el balón todo el tiempo”.

Orgulloso. “Estamos orgullosos de tener delante la un club grandísimo, con un historia grandísima, con un modelo de juego muy definido, y ellos no quisieron tener el balón. Pienso que estuvieron sometidos por el Arenteiro y aun así hicieron cosas bien porque llevan un punto. No puedo hacer otra cosa que felicitar a todos los miembros de la plantilla. No hay que olvidar que el Arenteiro lleva tres semanas sin perder jugando con el Salamanca, Pontevedra y Compos”.

Plan de partido. “En todo momento se vio un Arenteiro deseoso de apretar al Compostela, de no dejarles hacer posesiones largas. Tienen a Rodri Escuero, que viene de hacer play-off a Segunda con el Zamora, tienen a Primo, a Parapar, que viene del fútbol profesional de Suiza, a Rafa Mella... es imposible que no te hagan alguna ocasión. Conseguimos que no estuvieran cómodos”.