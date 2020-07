Confirmado: el Hyupersa Peleteiro, en Nacional

HISTÓRICO Pese a que existían dudas sobre si finalmente el club colegial podría dar el merecido salto a la tercera categoría del baloncesto femenino, finalmente el Hyupersa Peleteiro será el representante del deporte compostelano en la 1.ª División Nacional. El conjunto que dirige Lito García apuesta por dar un paso más así en su proyecto de cantera convirtiendo en una realidad el deseo de una plantilla muy joven formada en su mayor parte por exalumnas del centro y el refuerzo de las integrantes del equipo júnior.

De esta forma el Peleteiro cubriría la baja en la división que deja el Ulla Oil Rosalía (ascendido a LF-2). “Despois de pensalo durante o pasado mes e valoralo coa dirección do colexio e a propósito do gran esforzo que supón, ante a situación actual, cremos que é o momento de que as nosas xogadoras teñan a oportunidade de disputar esta competición, a terceira do baloncesto feminino nacional”, incluye en una nota la entidad.

“Esta será a primeira ocasión na historia do club na que o noso equipo sénior feminino dispute unha categoría de ámbito nacional”. celebran desde el Peleteiro al confirmar su presencia en un campeonato exigente en calidad y experiencia de las jugadoras así como en recursos que les medirá a otros siete rivales de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León. C. GUILLÉN