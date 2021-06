Continuará la directiva del Conxo Santiago tras no presentarse un relevo

FÚTBOL Finalmente el Club Deportivo Conxo Santiago no celebrará elecciones como estaba previsto al no haberse presentado ningún candidato para la junta directiva dentro del plazo establecido. Los actuales responsables permanecerán al mando mientras no aparezca alguien que dé un paso al frente para encargarse de la gestión del club.

Desde la directiva que preside Santiago Mato, ahora como junta gestora, el mensaje es de tranquilidad absoluta. El Conxo Santiago no corre ningún riesgo de desaparición por no haberse presentado candidatos a las elecciones, pero los responsables invitan a que alguien tome el relevo al considerar completado su ciclo al frente del club.

La entidad goza de buena salud económica y la práctica totalidad de sus equipos figuran en las divisiones más altas de su categoría. Ya no es el caso del conjunto juvenil, que asume que le tocará salir en Liga Nacional con el objetivo de regresar en cuanto sea posible a la División de Honor.

La junta de Santiago Mato planifica la temporada 21/22 con normalidad, a la espera de volver a convocar elecciones cuando se presente algún candidato, aunque sin plazos. El club celebrará mañana su asamblea ordinaria y extraordinaria. ECG