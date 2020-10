Convenio entre a UFEDEGA e Abanca para o mantemento das boas relacións financieiras

Santiago. A Unión de Federacións Deportivas Galegas (UFEDEGA) e Abanca acaban de asinar un acordo de colaboración en materia financeira, co obxectivo principal de mellorar as condicións financeiras de todas as Federacións Deportivas Galegas.

O obxectivo do convenio recentemente asinado é facilitar que as federacións deportivas galegas accedan a condicións melloradas na contratación de produtos como préstamos ou avais , co fin de contribuír na dinamización da actividade federativa deportiva nestes tempos de pandemia sanitaria.

O protocolo estipula ademáis a mellor oferta en xestión de recibos, transferencias ou cheques

.Na firma do convenio estiveron presentes Rafael Louzán, presidente da UFEDEGA; Javier Nogueira, tesoureiro da UFEDEGA; e José Luis R. Matos, director de zona da entidade financieira.

Coa firma deste convenio a UFEDEGA logra que as 58 federacións deportivas galegas poidan beneficiarse da oferta financeira de Abanca.Este convenio terá a duración de un ano e poderase prorrogar por acordo entre as partes. ECG