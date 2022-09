Copa Davis: Alcaraz firma una trabajada clasificación para España ante Corea

TENIS. No desaprovechó Carlos Alcaraz la segunda oportunidad que tuvo de dar la clasificación a España para la Fase Final de la Copa Davis en Málaga y firmó una trabajada victoria ante Soonwoo Kwon por 6-4 y 7-6 (1), que certificó el triunfo del equipo español frente a Corea del Sur y con ello la primera plaza del Grupo B que se disputó la pasada semana en La Fonteta de Valencia. Alcaraz, que no pudo concretar la clasificación de España para la Fase Final el pasado viernes tras perder ante Felix Auger-Aliassime, no desperdició esta vez la nueva ocasión que se le presentaba ayer.

Y eso que en frente tenía un rival peligroso como Kwon, que en la primera jornada fue capaz de derrotar en dos sets a Auger-Aliassime, y que trató de repetir la misma fórmula que empleó ante el canadiense, con un juego sólido y apretando desde el fondo de la pista a su rival. No obstante, el murciano sacó a relucir sus galones para llevarse el partido tras un contundente parcial de 7-1 en el desempate de la segunda manga.

En el primer partido, Roberto Bautista cumplió los pronósticos y sumó con facilidad el primer punto para España, tras imponerse a Seong-Chan Hong por 6-1 y 6-3, en una hora y diez minutos de juego. EFE