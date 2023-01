Copa del Rey: el Pontevedra cae en la prórroga ante el Mallorca y no habrá equipos gallegos en octavos de final

Pontevedra. La Copa del Rey ya no tendrá representantes gallegos en octavos de final a tenor de la eliminación del último superviviente, el Pontevedra, que claudicó en la prórroga, al igual que el Celta el martes, contra el Real Mallorca (0-2). Los revulsivos Abdón Prats y Muriqi decidieron el duelo de Pasarón para el equipo de Primera División. El Pontevedra, en el que debutó el recién fichado Derik, comenzó el duelo sin complejos y arropado por unos 10.000 espectadores.

Un disparo del visitante Galarreta pasó cerca del palo. Poco después, Víctor Vázquez salvó un tiro de Kadewere. También pudo anotar el local Martín Diz en el minuto 20, pero Greif rechazó. Ocho minutos después, desde la media luna, Grenier voleó desviada una pelota producto de un despeje flojo de la zaga local. A dos minutos del descanso, a Martín Diz se le fue abriendo a la izquierda del marco de Greif un remate de cabeza servido por Samu Araújo. Al poco de arrancar el segundo tiempo, un cabezazo picado de Miguel Román lo salvó Grief con una estirada.

Contestó el Mallorca en el minuto 53 por medio de un disparo de Ángel que salvó Cortés. Masogo chutó cerca del larguero. Luego, Cortés desvió una falta directa de Grenier. En el minuto 73, Cortés hizo la estatua ante un defectuoso remate de Russo, pero el cuero voló fuera de palos. Hacia el final del tiempo reglamentario, Cortés desvió un tiro cruzado de Abdón Prats y, por su parte, Abelenda la mandó arriba en el segundo palo.

La prórroga sonrió al Mallorca. En el minuto 97, Lee robó, pasó a Muriqi y éste se la puso fácil al también revulsivo Abdón Prats para empujar en el segundo palo. Battaglia desvió un disparo de Rufo. Tras ese córner, a favor del Pontevedra, Abdón Prats y Muriqi montaron un contragolpe convertido por el segundo en el tanto de la sentencia.

VICTORIA DEL ATLÉTICO. El Atlético de Madrid logró el pase a octavos de Copa del Rey de fútbol ante un Real Oviedo intenso y dominador que perdonó sus ocasiones al principi y pagó cara después la calidad de Griezmann, clave en los goles de Llorente y Pablo Barrios -uno en cada mitad- que dan la clasificación a los del Cholo Simeone (0-2). Cervera hizo sólo dos cambios respecto al partido ante el Granada, pero fueron suficientes para mantener la defensa titular en liga y colocar en ataque a uno de sus hombres más en forma, Hugo Rama.

Simeone, por su parte, a sabiendas ya de que Lewandowski no podría jugar este sábado en el Metropolitano, hizo otros cuatro cambios dando entrada a Witsel, Lemar, Nahuel Molina y Koke, los dos primeros en lugar de los lesionados Savic y Joao Félix.

El Atleti necesitaba el pase de ronda como el comer, y el que salió a comerse al Atleti fue un Oviedo que a punto estuvo de hacerle el lío a los colchoneros tras un robo de Viti que no materializó Obeng y despejó finalmente Witsel. Tras perdonar los locales, los que no iban a fallar eran los de Simeone, que tiraron de fuegos artificiales con un magnífico pase de Griezmann a Llorente y un remate picado de éste que sirvió para batir a Tomeu a la contra. Tras el descanso, Pablo Barrios cerró la eliminatoria. C. Castro

OTROS PARTIDOS

Linares-Sevilla (0-5)

Logroñés-Real Sociedad (0-1)