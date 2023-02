Copa para el Barceloneta

waterpolo. Nicholas Jon Porter no olvidará nunca esta Copa del Rey Sabadell 2023. Dispuesto en el banquillo durante todo el partido, Elvis Fatovic confió en su presencia para los lanzamientos de penalti tras un 9-9 agónico para un Zodiac Club Natación Atlétic-Barceloneta (19 títulos ya) que lo tenía perdido, aunque Pavillard salía al rescate a tres segundos. Luego, en la tanda, paró los dos últimos al Astralpool CN Sabadell, inmenso, aunque con un fatal desenlace en su casa. El Barceloneta , campeón pero el espectáculo será recordado por la historia de esta competición. El internacional Bernat Sanahuja (Astralpool CN Sabadell) ha sido designado el MVP de la final después de hacer un partidazo en defensa y ataque, además de una fantástica Copa, mientras que su compañero Edu Lorrio, fue nombrado mejor portero. Por desgracia para ellos, la dicha particular ha sido agridulce porque su equipo ha perdido un título que tuvo en la mano a cuatro segundos para la conclusión. rodrigo gil-sabio