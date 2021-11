Corbi: el titán de los imposibles

“Es un cumpleaños que no voy a olvidar. En el momento que mejor estaba física y mentalmente... se fue todo a pique. Era un momento donde coincidió todo un poco, partido en casa, la vuelta a Sar, mi cumpleaños, contra mi exequipo. Tenía unas ganas tremendas. Anoto el triple 500 con el Obradoiro y a la siguiente jugada cambia todo radicalmente, una lesión fortuita pero grave que lo cambia todo”, recuerda aquella rotura en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante el debut liguero frente al Baskonia.

Estremece escuchar la respuesta a si a día de hoy todavía se acuerda mucho de aquello: “Sí, sí. Hay días que no puedo dormir. Siempre, eso va estar conmigo mucho tiempo. Porque al final es algo que no controlas y lo cambió todo. Lo cambió todo, todo. Sin duda alguna”. “Estaba en un momento tremendo y lo cambió todo porque fue pasar de 100 a 0 en un segundo, la recuperación fue muy larga, dura, tengo que darles las gracias a Tomás (Richartz), a Óscar (Viana) a Rubén (Vieira) a todos los que me ayudaron en la recuperación y fue duro volver pero tenía ganas, y siempre las ganas lo superan todo. Físicamente no he vuelto a ser el mismo, pero a nivel baloncesto sí y en eso me defendí en el momento en que me marché”, insiste.

Y es que tras un año en blanco y otro con un rol secundario precipitan su segunda salida del Obradoiro. El club ejecutó la rescisión de su contrato de 2+1 y le puso sobre la mesa una nueva oferta que el balear no quiso sopesar. No se sentía ya valorado, consideraba que no se apreciaba ni su aportación sobre la cancha ni su figura de referente a nivel social, como uno de los jugadores más queridos por la afición y respetados dentro de la ACB, y optó por decir adiós. “Fue un momento difícil porque dejaba un sitio en el que posiblemente a día de hoy aún estaría”, medita.

“No, no me arrepiento. Sí que puedo pensar que a lo mejor esa decisión podría haber sido mejor o peor, pero las cosas surgen así y no hay que pensar más ni dar marcha atrás”, afirma. El GBC fue, en el curso 2018/19, su último destino en la Liga Endesa. El descenso del cuadro de Donosti cambió cualquier guion.