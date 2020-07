Correr por Galicia

Debo confesarles que no deja de sorprenderme que para dedicarse a la política no sea necesario, especialmente en estos últimos años, tener ninguna experiencia. Me asombra que alguien pida el voto con el único bagaje de sus buenas intenciones, cuando de resultar elegido deberá gestionar la Res Pública, lo que es de todos para el bien de todos. Me temo que pocas tareas hay más difíciles.

¿Se imaginan ustedes que para participar en una prueba atlética en las Olimpiadas tan sólo se exigieran buenas intenciones? Para competir en una carrera olímpica es preciso acreditar una experiencia, unas marcas, que revelen las capacidades del atleta. Luego, en la carrera, como en la vida, deberá hacer frente tanto a sus competidores como a las dificultades que surjan, para alzarse con la victoria. Y es de nuevo ahí donde la experiencia también resulta relevante para definir la estrategia que conduzca al éxito.

Tal vez haya quien piense que la única carrera en la que deben participar los candidatos de las elecciones del próximo 12 de julio es la que conduce al despacho del Pazo de Raxoi. Ésa es la fácil. La verdaderamente difícil y realmente importante es en la que participa Galicia, su tejido social y productivo, en un mundo cada vez más globalizado y complejo. En esa carrera es donde necesitamos corredores con experiencia, como Alberto Núñez Feijóo.

Los restantes candidatos presentan sus buenas intenciones para el futuro de Galicia. Es lo mínimo. Pero Feijóo ofrece, además, la experiencia y solvencia de su gestión: desde su inicio como Secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes (1991), su paso por el Insalud (1996-2000), Correos (2001-2003), o la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda (2003-2005) hasta la presidencia de la Xunta de Galicia, desde 2009. Comparen estas marcas con las del resto de los candidatos.

Los hechos hablan por sí solos: el menor impacto de la pandemia del covid-19 en Galicia no se debe a que estemos al Oeste, como piensa la vicepresidenta Sra. Calvo, sino a contar con un presidente prudente, con experiencia en gestión.

Pero no todo es correr. En el atletismo sabemos que el que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta. Feijóo nunca ha olvidado su origen y siempre ha hecho gala de un inequívoco compromiso con Galicia. Ahora sabemos que renunció a la oferta de un ministerio en Madrid cuando, curiosamente, una de las que le acusaba de querer irse a Madrid es ahora ministra. Obras son amores, y no buenas razones.

Feijóo ha demostrado que pone su compromiso por Galicia por delante de otros intereses. Con ese compromiso y experiencia, ¿hay mejor corredor por Galicia?